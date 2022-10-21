Бундестаг виділив кошти на боротьбу зі зростанням цін

Близько 200 мільярдів євро з Фонду економічної стабільності мають піти на стримування зростання цін на енергоносії й допомогу бізнесу в ФРН. Тим часом у країні фіксують двозначні показники інфляції.

Бундестаг Німеччини схвалив пакет заходів у вигляді кредитного фінансування в розмірі 200 мільярдів євро зі спеціального Фонду економічної стабільності (Wirtschaftsstabilisierungsfond) для стримування зростання цін на енергоносії й допомогу бізнесу. Під час голосування в п'ятницю, 21 жовтня, цей пакет заходів підтримали коаліційні фракції - соціал-демократи, Зелені та вільні демократи. Опозиційний консервативний блок ХДС/ХСС проголосував проти, а ультраправа "Альтернатива для Німеччини" (АдН) та Ліва партія утрималися, повідомляє інформагенція AFP.

"Це - добра новина для всіх, кого непокоять комунальні платежі. А також для торгівлі та бізнесу", - зазначив канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz). Згідно з планами уряду, кредитів, що виділяються, має стати до 2024 року, але взяти їх формально належить в поточному році.

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У ФРН знову призупинять дію "боргового гальма"

Для фінансування пакета допомоги уряд Німеччини знову призупинить дію так званого "боргового гальма", закріпленого в Основному Законі. Кількома роками раніше влада ФРН вже відмовлялася від політики запобігання зростання держборгу. Зокрема, це було зроблено в березні 2020 року на тлі коронавірусної пандемії. З 2014 року Берліну вдавалося уникати зростання держборгу. Тим часом міністр фінансів, голова Вільної демократичної партії (ВДП) Крістіан Лінднер (Christian Lindner) запевнив, що ФРН повернеться до цього жорсткого бюджетного курсу в 2023 році.

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Раніше рішення про видачу кредитів на період до 2024 року розкритикувала Федеральна Рахункова палата Німеччини (Bundesrechnungshof). Її експерти зазначають, що воно суперечить принципам, відповідно до яких федеральний бюджет завжди складався на один рік.

Цю пропозицію ще має підтримати Бундесрат, який представляє в парламенті ФРН інтереси земель.

У Німеччині - двозначні показники інфляції вперше за 70 років

Раніше цього дня Німецький федеральний банк (Бундесбанк) опублікував звіт, з якого випливає, що інфляція у ФРН становила у вересні 10,9 відсотка, тоді як у серпні - 8,8 відсотка. Двозначні показники інфляції зафіксовані вперше за 70 років.

Загалом ціни на імпорт в серпні зросли приблизно на 33 відсотки в порівнянні з попереднім роком, на німецьку продукцію - приблизно на 46 відсотків. Також трикратне зростання цін зафіксовано на внутрішньому ринку електроенергії й газу.