Німецький бюджет-2024: допомога Україні не скоротиться

Коаліція у ФРН досягла згоди щодо бюджету на 2024 рік. Уряд продовжить надавати допомогу Україні, "як було заплановано раніше і стільки, скільки буде потрібно".

Урядова коаліція у Німеччині досягла згоди щодо федерального бюджету на 2024 рік після вердикту Конституційного суду, який у середині листопада спричинив бюджетну кризу в країні.

Тепер пріоритети розставлені по-новому, заявив канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) на спільній пресконференції з міністром економіки Робертом Габеком (Robert Habeck) і міністром фінансів Крістіаном Лінднером (Christian Lindner) у середу, 13 грудня, в Берліні.

Пріоритети - економіка, клімат, Україна

Уряд має намір дотримуватися раніше поставлених цілей: перебудови економіки з метою досягнення кліматичної нейтральності, збереження соціальної держави та підтримки України в її боротьбі з російською агресією.

"Ми повинні досягти цих цілей, маючи в розпорядженні менше коштів", - сказав Шольц. Бюджет на майбутній рік буде скорочений на 17 мільярдів євро. За словами канцлера, цього досягнуть за рахунок скорочення "шкідливих для клімату" субсидій, окремих статей видатків у низці міністерств і дотацій з федерального бюджету.

До 2027 року коаліція планує скоротити витрати на проєкти з захисту клімату та трансформації економіки в напрямку кліматичної нейтральності на 45 мільярдів євро. Однак, як заявив Шольц, відповідний фонд, який спочатку планувався в розмірі 160 мільярдів євро, як і раніше, є основним інструментом для досягнення поставлених цілей. Наступного року витрати з нього скоротяться на 12 мільярдів євро.

Підвищення податків і зборів

Зокрема, уряд планує з січня 2024 року вкотре збільшити податок на СО2, що стягується на пальне для автомобілів і на опалення житлових приміщень з використанням викопних джерел енергії, а також податок на авіаційний гас для польотів усередині Німеччини.

Крім того, як заявив Габек, з 2024-го на рік раніше припинять субсидії на купівлю електромобілів, а також уріжуть кошти на розвиток сонячної енергетики.

За словами Лінднера, влада планує запровадити новий податок на одноразову пластикову упаковку, який стягуватиметься з виробників товарів.

Підтримка України

Уряд планує наступного року повернутися до дотримання так званого "боргового гальма", записаного в конституції. Однак, як заявив Шольц, влада може тимчасово відмовитися від цього правила в разі погіршення військового або фінансового становища України.

Кабінет міністрів має намір продовжити надавати допомогу Україні, яка фінансуватиметься з коштів федерального бюджету, "як було заплановано раніше і стільки, скільки буде потрібно", заявив Шольц. "Це вісім мільярдів євро на зброю для України, фінансова допомога для стабілізації українського бюджету - безпосередньо або через ЄС, а також приблизно шість мільярдів євро на підтримку українських біженців у Німеччині", - сказав канцлер.

"Ми будемо зобов'язані реагувати, якщо ситуація у зв'язку з російською агресією загостриться, наприклад, становище на фронті, або якщо інші партнери скоротять свою допомогу Україні, або ж зросте загроза Німеччині та Європі", - зазначив він. У такому разі коаліція домовилася внести в Бундестаг так звану постанову про перевищення боргових показників. При цьому канцлер послався на 115-статтю конституції, яка дозволяє це робити в кризовій ситуації.