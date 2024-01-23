Опитування: У ФРН падає популярність правих популістів з АдН

Після масштабних акцій протесту по всій Німеччині правопопулістська партія АдН втратила кілька відсотків підтримки, про що свідчать результати нещодавніх соцопитувань.

Правопопулістська партія "Альтернатива для Німеччини" (АдН) втрачає популярність у ФРН. На це вказують оприлюднені в вівторок, 23 січня, результати двох соціологічних опитувань. Так, у щотижневому опитуванні інституту дослідження громадської думки Insa для видання Bild ця партія правих популістів опустилася з 23 відсотків - найвищого зафіксовано досі показника в рамках цих опитувань - до 21,5 відсотків порівняно з попереднім тижнем. Про електоральні втрати правих популістів свідчать і результати опитування Forsa, проведеного для телеканалів RTL/ntv Trendbarometer. Як показало це дослідження громадської думки, АдН втратила два відсоткових пункти й тепер її підтримка становить 20 відсотків.

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Досі ця партія демонструвала чітку тенденцію до зростання рівня електоральних симпатій у всіх опитуваннях, проведених з середини 2022 року, хоча вона також включає періодичні падіння рівня підтримки від тижня до тижня.

Консерватори в лідерах

Водночас, як показали обидва опитування, лідерами в соцопитуваннях залишаються консервативні сили "Християнсько-демократичний союз" (ХДС) і "Християнсько-соціальний союз" (ХСС). Згідно з опитуванням Insa, вони разом набирають 30,5 відсотка підтримки, а за даними Forsa - 31 відсоток. Нині обидві ці партії перебувають в опозиції до чинного уряду канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz).

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Натомість "Соціал-демократична партія Німеччини" (СДПН), що нині становить провідну силу в керівній коаліції та яку представляє канцлер Олаф Шольц, набирає в цих опитуваннях 13,5 відсотка і 14 відсотків відповідно. "Зелені" отримують 12,5 відсотка і 14 відсотків, "Вільна демократична партія" (ВДП) - п'ять і чотири відсотки, а Ліва партія - три і чотири відсотки відповідно, підрахували соціологи. Імовірна похибка в обох опитуваннях становить 2,5 відсоткового пункта.

Масові виступи проти АдН по всій країні

Днями Німеччиною прокотилася хвиля масових виступів проти правого екстремізму та на захист демократії, в яких, за даними поліції, минулими вихідними взяли участь понад 900 000 людей. Демонстрації спричинили викриття дослідницького центру Correctiv про зустріч правих екстремістів у Потсдамі 25 листопада, на якій також були присутні політики з АдН, а також дехто з членів ХДС і дуже консервативної партії Werteunion. За даними видання, учасниками зустрічі обговорювалися плани щодо депортації з країни великої кількість людей іноземного походження, навіть громадян ФРН, зокрема й під примусом.

Влада Німеччини привітала масові виступи проти ультраправих. Подеколи в цих акціях протесту брали участь і члени уряду, зокрема канцлер Шольц і очільниця МЗС ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock).

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