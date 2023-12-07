Опитування: Частина німців - за економію на допомозі Україні

47 відсотків німців вбачає вихід із бюджетної кризи у скороченні видаткової частини проєкту держбюджету на 2024 рік. Серед можливих бюджетних скорочень - відмова від підвищення соцдопомоги і військова підтримка України.

Вихід із бюджетної кризи, яка триває в Німеччині після рішення Федерального Конституційного суду про неправомочність фінансової політики уряду, 47 відсотків німців вбачає у скороченні видаткової частини проєкту держбюджету ФРН на наступний рік. Про це свідчать результати соціологічного опитування Deutschlandtrend, проведеного інститутом Infratest dimap на замовлення телеканалу ARD, опубліковані в четвер, 7 грудня.

Водночас 35 відсотків опитаних пропонують вкотре оголосити в країні надзвичайний фінансовий стан, що дозволило б взяти додаткові кредити. За підвищення податків та відрахувань виступають лише вісім відсотків.

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Особливості постановки питань

Серед тих німців, які підтримують скорочення витрат, майже дві третини називають відмову від підвищення з 2024 року на 12 відсотків соціальної допомоги, розмір якої зараз становить 502 євро на дорослу самотню людину, крім оплати житла та комунальних послуг. Такий захід вважають прийнятним 64 відсотки опитаних, проти виступив 31 відсоток.

ЗРК Iris-T Фото: Diehl Defence/abaca/picture alliance

Але вже на другому місці у списку можливих бюджетних скорочень - військова допомога Україні. Тут інше співвідношення: 54 відсотки за скорочення, 41 відсоток - проти.

Заощаджувати на переорієнтації німецької економіки на природоохоронні та кліматично нейтральні технологій готовий 41 відсоток, 55 відсотків - проти. Ще менше прихильників скорочення субсидій малозабезпеченим сім'ям з дітьми - 27 відсотків підтримують, 69 відсотків - проти.

Варто враховувати, що питання про те, які статті видатків слід скорочувати, ставили лише тим 47 відсоткам респондентів, які бачать вихід із бюджетної кризи лише в економії. Не відображена позиція щодо військової допомоги Україні й інших питань тих німців, які виступають за новий фінансовий надзвичайний стан чи підвищення податків.

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Рейтинг канцлера у вільному падінні

Бюджетна криза вкотре знизила рейтинг коаліційного уряду соціал-демократа Олафа Шольца (Olaf Scholz). Роботою Кабінету міністрів більш-менш задоволені лише 17 відсотків респондентів, 82 відсотки - незадоволені. Таким непопулярним, як зараз, востаннє уряд Німеччини був понад 13 років тому, коли при владі знаходилися консерватори з лібералами.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц Фото: Tobias Schwarz/AFP

Роботою самого канцлера теж багато хто незадоволений. 68 відсотків опитаних вважають, що Шольц не відповідає займаній посаді, 71 відсоток - не вірять у його здатність вивести країну з кризи, 84 відсотки - вважають його аргументи непереконливими. Такої низької оцінки у німецького канцлера (тільки 20 відсотків задоволені його роботою) не було за весь час опитувань Deutschlandtrend, які проводяться в Німеччині з 1997 року.

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У разі перевиборів - нова влада

Кризу переживає і Соціал-демократична партія Німеччини, яку представляє Шольц. Якби вибори відбувалися у найближчу неділю, за неї віддали б голоси лише 14 відсотків виборців. Це на два відсоткових пункти менше, ніж під час опитування в листопаді. Навіть рейтинг її партнерів по коаліції - "Зелених" - зараз вищий і становить 15 відсотків (+1). Показник третьої політсили з коаліції - Вільної демократичної партії - залишився незмінним - чотири відсотки, чого бракує аби потрапити в Бундестаг

Лідирують в опитуваннях консервативний блок ХДС/ХСС - 32 відсотки (+2) і праві популісти з "Альтернативи для Німеччини" (АдН) - 21 відсоток (+1).

Це означає, що у разі розвалу правлячої коаліції та проведення дострокових парламентських виборів політично реальними могли б стати лише два варіанти формування коаліції: або консерватори із "зеленими", або ті ж консерватори із соціал-демократами. І то за умови, що спільно одержаних ними на виборах 47 чи 46 відсотків голосів вистачить для того, щоб зайняти більше половини депутатських місць у Бундестазі.

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