Бундестаг і мігранти: ХДС і АдН вимагають жорсткіших заходів

Парламентська опозиція вщент розкритикувала нещодавно узгоджені заходи щодо обмеження припливу мігрантів до ФРН. Консерватори і праві популісти вважають їх недостатніми, посткомуністи - занадто жорсткими.

Ще чорнило не висохло на програмі заходів щодо обмеження напливу мігрантів до Німеччини, узгоджених у ніч на вівторок, 7 листопада, на зустрічі канцлера з прем'єрами федеральних земель ФРН, а парламентська опозиція вже рознесла її вщент. На вимогу консерваторів із фракції ХДС/ХСС увечері в середу, 8 листопада, до порядку денного пленарного засідання парламенту було внесено дебати на цю тему.

Правлячі партії ФРН хвалять самі себе

Представники правлячих партій - соціал-демократи, Зелені і ліберали з ВДП - як могли відстоювали заходи, про які вдалося домовитися у відомстві федерального канцлера після багатогодинних суперечок. Але аргументували вони при цьому трохи по-різному.

Так, заступник голови фракції СДПН Дірк Візе (Dirk Wiese) хвалив конструктивний підхід, який виявили глави 16 земельних урядів, попри те, що багато хто з них представляє опозиційні на федеральному рівні партії. А ще він цитував коментар однієї німецької газети, автор якої вважає, що учасникам зустрічі в канцлера вдалося зберегти "порядність" щодо мігрантів.

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"Зелена" Ламія Каддор (Lamya Kaddor) нагадувала про долю самих німців після закінчення Другої світової війни, про людей, вигнаних із колишніх територій "третього рейху", закликала не кидати мігрантів напризволяще. "Якщо Європа більше не триматиме в руках прапор гуманізму, - вигукнула вона, - якщо не ми, то хто тоді?" Інші "зелені" апелювали до індивідуального права на притулок, закріпленого в Основному законі ФРН, говорили про емпатію, людинолюбство і моральну відповідальність.

Ліберали виступають за економію бюджетних коштів

Значно більш прагматично аргументували ліберали. Штефан Томає (Stephan Thomae) з фракції ВДП особливо виділив з усіх схвалених заходів рішення не видавати шукачам притулку в Німеччині готівку, а зараховувати її на спеціальну дебетову картку.

Це, впевнений він, помітно знизить привабливість Німеччини для мігрантів, які не мають реальних шансів на притулок, але прибувають до країни для того, щоб переказувати додому гроші і тим самим фінансувати подальші хвилі міграції.

Хвалив Томає й ухвалене рішення починати платити шукачам притулку стандартну німецьку соціальну допомогу тільки через 36 місяців після їхньої реєстрації, а не за півтора року як зараз. Один цей захід, за підрахунками лібералів, заощадить німецькому бюджету близько мільярда євро на рік.

Консерватори покладають відповідальність за "міграційну кризу" на уряд

Аргументи представників правлячих партій не переконали опозицію. Представник фракції консерваторів Торстен Фрай (Thorsten Frei) хоч і назвав ухвалені на нараді у канцлера рішення кроком у правильному напрямку, але вважає їх явно недостатніми. За його словами, "гостра міграційна криза" ставить на межу можливого не тільки потенціал комунальної влади, а й "загалом інфраструктуру Німеччини".

При цьому загострення цієї кризи Фрай вважає наслідком політики уряду Олафа Шольца (Olaf Scholz). Зокрема, розширення можливостей для возз'єднання сімей, для отримання відстрочки від депортації, наданого шукачам притулку права переходити в категорію трудових мігрантів. До числа втрачених шансів Фрай відносить і зволікання німецького уряду з розширенням списку так званих безпечних країн, клопотання громадян яких можуть розглядатися за прискореною і спрощеною процедурою.

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Колега Фрая по фракції Александер Тром (Alexander Throm) вважає, що канцлер не може подолати той опір, який чинять посиленню міграційної політики уряду Зелені, з одного боку, і ліве крило самої СДПН - з іншого. При цьому, зазначив Тром, "78 відсотків німців вважає, що Німеччина взагалі більше не може приймати біженців".

АдН і Ліва партія: різка критика з крайніх флангів

Ще різкіше висловився Ґоттфрід Куріо (Gottfried Curio) з фракції правопопулістської "Альтернативи для Німеччини". Схвалені на нараді у канцлера заходи він назвав "справжнім окозамилюванням". Уряд, за його словами, "не має будь-якої політичної волі для того, щоб діяти ефективно".

Звернув він увагу і на зафіксовані деякими федеральними землями "особливі думки", зокрема, на небажання Тюрингії та Бремена відмовитися від виплат біженцям готівки, а також на відмову Тюрингії та Нижньої Саксонії розглядати клопотання про притулок у Німеччині поза її межами, тобто в країнах, які не входять до ЄС.

Куріо взагалі вважає, що людина, яка дісталася з країни, охопленої, наприклад, громадянською війною, до першої ж на її шляху безпечної країни, припиняє бути біженцем. "Після цього немає причин говорити про необхідність ставити її під захист, там і перевіряти нічого, - заявив представник АдН. - Усім, хто прибуває з безпечної країни, має бути заборонено в'їзд (до Німеччини. - Ред.)". Куріо назвав "збоченим" підхід, згідно з яким, як це обговорюють у Берліні, африканцю, який перебуває в безпечній африканській країні, буде дозволено клопотати про притулок у Німеччині.

З іншого боку рішення, схвалені канцлером і земельними прем'єрами, критикували в Бундестазі посткомуністи з фракції Лівої партії. Так, Клара Бюнґер (Clara Bünger) саме "особливу думку" Тюрингії та Бремена навела як приклад порядності.

І скорочення грошових виплат мігрантам вона вважає неприпустимим. "Шукачам притулку та особам, які отримали відстрочку від депортації, надалі доведеться цілих три роки животіти нижче прожиткового мінімуму, - обурювалася Бюнґер. - Таке посилення - ніщо інше як безсоромний замах на людську гідність цих людей".

Вона пропонує поставити всіх мігрантів в однакові з українськими біженцями умови: "Прийом біженців з України показав, як це працює - негайний допуск на ринок праці, мовні курси, розміщення в приватних квартирах, повний набір соціальних послуг".