Уряд ФРН воліє пришвидшити депортацію нелегалів

Німецький уряд у середу, 25 жовтня, погодив законопроєкт, що має уможливити прискорену депортацію нелегальних мігрантів із ФРН.

"Ми робимо все можливе, щоб люди, які не мають права на перебування, швидше покинули нашу країну", - заявила міністерка внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер (Nancy Faeser), яку цитує інфомрагенція epd. Вона пояснила це необхідністю "гуманітарної відповідальності за людей, яких ми повинні захищати від війни і терору, як-от 1,1 мільйона людей з України".

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Що передбачають нововведення

Погоджений урядом законопроєкт, зокрема, передбачає збільшення максимальної тривалості утримання під вартою в очікуванні депортації з 10 до 28 днів, а також відмову від попереднього повідомлення про депортацію.

Приміром, під час депортації поліції буде дозволено обшукувати інші кімнати, окрім тієї, що належить відповідній особі, у спільному помешканні. Також планується дозволити частіше проводити депортації в нічний час.

Водночас передбачено покращення для біженців з додатковим захистом: їхні посвідки на проживання матимуть чиннність протягом трьох років замість одного року, як досі.

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255 тисяч іноземців в очікуванні на видворення

За даними Федерального міністерства внутрішніх справ, на кінець вересня в Німеччині проживало 255 тисяч іноземців, які були зобов'язані покинути країну. Однак близько 205 тисяч з них мали відстрочку від депортації (Duldung). За даними міністерства, цього року до кінця вересня було проведено уже близько 12 тисяч депортацій. Це більше, ніж за аналогічний період минулого року, але значно менше, ніж у період до пандемії COVID-19.

Згідно з нинішнім проєктом нормативного акта, число депортацій має зрости приблизно на п'ять відсотків.

Законодавча ініціатива зазнала критики від депутатів СДПН та партії "Союз90/Зелені" у Бундестазі. Правозахисна організація Pro Asyl розкритикувала суворіші правила депортації, зазначивши, що вони навряд чи призведуть до того, що "значно більше людей буде депортовано, але вони призведуть до ще більших труднощів і порушень основних прав".

Утім, законопроєкт ще має підтримати й схвалити Бундестаг.

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Питання імміграції, згідно з опитуваннями, турбують німців дедалі більше. У політичному житті це призводить до зростання популярності правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини", яка нині має рейтинг вищий, ніж будь-яка з партій правлячої коаліції.