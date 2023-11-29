Позиції Шольца похитнулись, але його коаліція ще тримається

У Німеччині бюджетна криза переростає в урядову, але не вся опозиція хоче відставки канцлера Олафа Шольца. Йдеться не тільки про гроші, але й про концепцію розвитку країни.

Це було найбурхливіше засідання Бундестагу за довгий час. "Ви не можете впоратися, - кинув в обличчя канцлеру Німеччини соціал-демократу Олафу Шольцу (Olaf Scholz) лідер опозиції, голова консервативної партії ХДС Фрідріх Мерц (Friedrich Merz). - Ви слюсар при владі. Ви не маєте й найменшої уяви про те, як цій країні треба розвиватися найближчими роками".

У Німеччині урядова, але не політична криза

Після таких слів можна було б очікувати прямий заклик до відставки, але його в промові лідера християнських демократів якраз і не було. А от лідерка правопопулістської "Альтернативи для Німеччини" (АдН) Аліс Вайдель (Alice Weidel) такий заклик озвучила: "У нинішній ситуації громадяни очікували від вас, пане Шольц, не вашої урядової заяви, а вашої відставки".

Лідерка правопопулістської партії АдН Аліс Вайдель вимагає відставки канцлера Олафа Шольца Фото: Melissa Erichsen/dpa/picture alliance

"Нинішня ситуація" - це бюджетна криза, що спалахнула після того, як 15 листопада Конституційний суд Німеччини визнав неконституційним закладення в бюджет 60 мільярдів євро. Надзвичайне право взяти такі кредити для боротьби з наслідками пандемії коронавірусної хвороби уряд Німеччини отримав завдяки спеціальному рішенню парламенту. Для цього Бундестаг конституційною більшістю голосів правлячої коаліції та опозиції тимчасово відімкнув так зване "боргове гальмо", що його закладено в Основному законі країни для того, аби примусити уряд дотримуватися бюджетної дисципліни. Суд вирішив, що нецільове використання цих грошей на інвестиції в індустріальні й кліматичні проєкти неправомірне.

Завдання урядової заяви, з якою Олаф Шольц виступив на засіданні Бундестагу 28 листопада, полягало в тому, щоб пояснити, яких висновків правляча коаліція дійшла з огляду на рішення Конституційного суду Німеччини та як вона лататиме дірку, що виникла в бюджеті на 2024-й рік. При цьому проти самого рішення суду ніхто не заперечував.

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Це свідчить про те, що Німеччина зараз переживає урядову, але зовсім не політичну кризу: незалежна судова система як одна з опор демократії діє, і її рішення виконуються беззастережно. Федеральний канцлер у своїй промові на цьому особливо наголосив: "За судом останнє слово. Такою є демократична традиція".

Шольц: Фінансова допомога Україні не під загрозою

Що ж стосується подальших кроків уряду, то Олаф Шольц передусім заявив, що його кабінет міністрів опинився перед викликами, з котрими Німеччина "в такій концентрації й жорсткій формі ще ніколи не стикалася". Він нагадав, що його уряду розпочав свою роботу 8 грудня 2021 року.

Пандемія була ще в повному розпалі, за два місяці Росія вторглася в Україну, довелось прийняти один мільйон українських біженців, потім було зупинене постачання російського газу й довелося будь-що забезпечити країну паливом. Коротше: ситуація в країні могла би бути зараз значно гіршою.

Соціал-демократ Олаф Шольц (п) та його партнери по коаліції: Роберт Габек від Зелених (ц) та Крістіан Лінднер (л) Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Тепер, після рішення суду, виникла "нова реальність": рухатися в напрямку задекларованої мети стане складніше. Водночас канцлер, рейтинг котрого сильно впав, наголосив, що актуальні витрати держави - на пенсії, допомогу на дітей або на житло, інші соціальні виплати - не перебувають під загрозою. Адже суд визнав неконституційним не весь бюджет, а лише його частину. Олаф Шольц окремо наголосив, що збережеться й запланована допомога для України: ця підтримка, за його словами, має для Німеччини "екзистенційне значення".

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Під питанням опинилися "лише" ті засоби, котрі призначалися для інвестицій у розвиток країни. Але від своїх планів уряд відмовлятися не хоче - тим більше, що зараз США і Франція, Китай та Японія здійснюють широкомасштабні вливання державних засобів у свої економіки, нагадав канцлер. Отже, заради підтримки індустріальних проєктів на чомусь доведеться заощаджувати, але на чому саме, канцлер у своїй промові перелічувати не став. Цілком імовірно, що уряд ще й сам не вирішив, де й скільки скорочуватиме.

Консерватори не допустять скасування "боргового гальма"

Але якщо Олаф Шольц розраховує на зміну Конституції Німеччини з метою взагалі викреслити з неї механізм "боргового гальма", то ХДС його не підтримає, попередив зі свого боку лідер опозиції Фрідріх Мерц, який очолює як партію ХДС, так і фракцію консерваторів ХДС/ХСС у Бундестазі.

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Німеччина, за його словами, має бути в ЄС та в Єврозоні зразком фінансової дисципліни, відмова від неї поставила б під загрозу стабільність всього європейського валютного союзу. На думку Мерца, потрібно не плодити нову бюрократію, а скорочувати наявну, менше втручатися в економіку з дорогими субсидіями та більше довіряти ринковим силам.

Лідер опозиційного Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц Фото: Bernd Elmenthaler/Geisler-Fotopr/picture alliance

Ключовою проблемою нинішньої правлячої коаліції Фрідріх Мерц вважає те, що в ній зібралися надто різні за своїми політичними настановами сили, що й призвело до "квадратури кола": ліберали категорично проти підвищення податків, Зелені вимагають грошей для своїх кліматичних проєктів, а соціал-демократи хочуть зберегти всі елементи соціальної держави. А от звідки на все це брати гроші, незрозуміло.

Якщо робота нинішньої коаліції не покращиться, то блок консерваторів ХДС/ХСС зробить свій внесок у те, "щоб цей кошмар із вашим урядом закінчився якнайшвидше", пригрозив лідер опозиції, звертаючись безпосередньо до канцлера Шольца. У той же час Мерц заявив, що блок, в принципі, готовий допомагати нинішньому кабінету міністрів у тих починаннях, які вважатиме за правильні.

Це вказує на те, що Фрідріх Мерц поки що не зацікавлений у відставці нинішнього уряду - і ймовірних у такому разі дострокових виборах. Схоже, що в разі розвалу нині правлячої коаліції блок ХДС/ХСС не відкидає створення нової коаліції з деякими з її учасників - можливо, навіть із тими ж соціал-демократами. Але тоді вже, мабуть, без "слюсаря" Олафа Шольца. Чи таки разом з ним?