Шольц попередив німців про майбутні безпрецедентні виклики

Після рішення Федерального конституційного суду в Карлсруе щодо бюджету Німеччини канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) попередив громадян і бізнес про його наслідки та заходи економії, які необхідно затвердити на 2024 рік. Ця ухвала КС ФРН створює "нову реальність", яка "ускладнює досягнення важливих цілей цілей для нашої країни", заявив канцлер у вівторок, 28 листопада, під час виступу з урядовою заявою у Бундестазі. При цьому Шольц підтвердив, що дія граничних цін на енергоносії припиниться з 2024 року.

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"Проблеми безпрецедентної концентрації та серйозності"

Німеччина має вирішити проблеми, "з якими в такій концентрації та серйозності наша країна, ймовірно, ще ніколи не стикалася", зазначив глава німецького уряду. За його словами, рішення суду в Карлсруе має наслідки для бюджетного планування "всіх нинішніх та майбутніх урядів німецької федерації та федеральних земель". Крім посилення бюджетної політики, Німеччина в останні два роки зіткнулася з важкими та непередбаченими зовнішніми потрясіннями, заявив Шольц і нагадав про пандемію COVID-19 та повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

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Бундестаг продовжив бюджетні дебати, що дає можливість "вивчити можливості, визначити пріоритети і, звичайно, обмежити витрати", зазначив Шольц. За його словами, федеральний уряд і Бундестаг нині інтенсивно працюють над тим, щоб якнайшвидше ухвалити необхідні рішення щодо бюджету на 2024 рік, "оскільки громадянам і компаніям необхідна ясність у неспокійні часи". Додаткових деталей щодо цього він не повідомив. Однак запевнив, що у разі несподіваного і різкого зростання цін на енергоносії, коаліція буде "в змозі діяти в найкоротші терміни".

Шольц про звільнення заручників ХАМАСу та підтримку України

Водночас канцлер ФРН привітав звільнення кількох груп заручників, захоплених в Ізраїлі терористичним угрупуванням ХАМАС 7 жовтня. За словами Шольца, він радий, що вони перебувають на свободі та безпеці. "Те, що серед звільнених є і кілька німців - ще один привід для радості", - додав канцлер. Він подякував усім, хто останніми тижнями боровся за звільнення заручників. При цьому звільнення кількох груп захоплених терористами - це лише перший крок, наголосив глава німецького уряду. "ХАМАС, як і раніше, утримує понад сто жінок, чоловіків і дітей. Вони теж повинні бути негайно звільнені", - заявив Шольц і пообіцяв, що уряд Німеччини докладе до цього "всіх зусиль".

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Також канцлер нагадав про необхідність продовження підтримки України, яка захищається від російського вторгнення, розв'язаного президентом РФ Володимиром Путіним. "За жодних обставин" Німеччина не повинна припиняти допомогу Києву, оскільки військова та фінансова підтримка України "екзистенційно важлива" не лише для цієї країни, а й для всієї Європи, наголосив він. "Ніхто з нас не хоче уявляти, наскільки серйозніші наслідки мала б для нас перемога Путіна в цій війні", - додав він.