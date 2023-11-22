Шольц знову закликав Путіна припинити війну проти України

Керівництву РФ слід негайно припинити атаку на Україну й вивести звідти свої війська. З таким закликом канцлер ФРН Олаф Шольц звернувся до Володимира Путіна під час віртуального саміту G20.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) закликав президента Росії Володимира Путіна припинити агресивну війну проти України і вивести російські війська з сусідньої держави. Відповідну заяву Шольц зробив у середу, 22 листопада, під час своєї промови в рамках віртуального саміту країн Великої двадцятки (G20), в якому взяв також участь і Путін.

"Я закликав президента (Володимира. - Ред.) Путіна припинити атаку на Україну і вивести війська з української території, щоб ця війна могла нарешті закінчитися", - розповів Шольц на пресконференції, цитує інформагенція AFP.

Путін, своєю чергою, під час виступу на саміті G20 відкинув критику розв'язаної ним війни проти України, звинувативши західних лідерів у зростанні глобальної інфляції, передає dpa. Окрім того, Путін заявив, що Росія нібито не відмовлялася від мирних переговорів з Україно., переклавши на останню відповідповідальність за відсутність переговорного процесу.

Шольц мав намір відновити діалог з Путіним

Минулого тижня німецький канцлер повідомив про намір провести переговори з російським президентом після тривалої перерви. Водночас канцлер ФРН зауважив, що дата перемовин ще не визначена, і він не очікує досягнення будь-яких домовленостей під час розмови.

Він також не уточнив, чи є якісь передумови для його переговорів з Путіним, хоча раніше прямо пов'язував виведення військ із можливістю відновлення діалогу з президентом РФ.

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Шольц і Путін не розмовляли майже рік

Востаннє канцлер розмовляв телефоном з Путіним майже рік тому - 2 грудня 2022 року. Тоді він також закликав президента Росії "до якнайшвидшого досягнення дипломатичного рішення, включно з виведенням російських військ".

Після цього Шольц неодноразово наголошував на своїй готовності продовжити діалог задля мирного врегулювання в Україні, однак про жодні перемовини офіційно не повідомлялося.

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