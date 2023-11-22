Шольц знову закликав Путіна припинити війну проти України
Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) закликав президента Росії Володимира Путіна припинити агресивну війну проти України і вивести російські війська з сусідньої держави. Відповідну заяву Шольц зробив у середу, 22 листопада, під час своєї промови в рамках віртуального саміту країн Великої двадцятки (G20), в якому взяв також участь і Путін.
"Я закликав президента (Володимира. - Ред.) Путіна припинити атаку на Україну і вивести війська з української території, щоб ця війна могла нарешті закінчитися", - розповів Шольц на пресконференції, цитує інформагенція AFP.
Путін, своєю чергою, під час виступу на саміті G20 відкинув критику розв'язаної ним війни проти України, звинувативши західних лідерів у зростанні глобальної інфляції, передає dpa. Окрім того, Путін заявив, що Росія нібито не відмовлялася від мирних переговорів з Україно., переклавши на останню відповідповідальність за відсутність переговорного процесу.
Шольц мав намір відновити діалог з Путіним
Минулого тижня німецький канцлер повідомив про намір провести переговори з російським президентом після тривалої перерви. Водночас канцлер ФРН зауважив, що дата перемовин ще не визначена, і він не очікує досягнення будь-яких домовленостей під час розмови.
Він також не уточнив, чи є якісь передумови для його переговорів з Путіним, хоча раніше прямо пов'язував виведення військ із можливістю відновлення діалогу з президентом РФ.
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Шольц і Путін не розмовляли майже рік
Востаннє канцлер розмовляв телефоном з Путіним майже рік тому - 2 грудня 2022 року. Тоді він також закликав президента Росії "до якнайшвидшого досягнення дипломатичного рішення, включно з виведенням російських військ".
Після цього Шольц неодноразово наголошував на своїй готовності продовжити діалог задля мирного врегулювання в Україні, однак про жодні перемовини офіційно не повідомлялося.
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