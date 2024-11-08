Від розвалу коаліції до нового уряду Німеччини: що далі?

Після розвалу коаліції канцлер Шольц має намір 15 січня винести на голосування в Бундестазі питання про довіру уряду. Опозиція не хоче так довго чекати. Що, як і коли має бути зроблено для виходу з кризи.

У день перемоги Дональда Трампа на виборах у США німецька урядова коаліція у складі соціал-демократів, Зелених і лібералів остаточно розвалилася. Суперечка про напрямок економічної політики показала, наскільки проблемними були відносини, особливо з найменшим партнером по коаліції, Вільною демократичною партією (ВДП).

Канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz), котрий є представником соціал-демократів, звільнив лідера вільних демократів Крістіана Лінднера з посади міністра фінансів. Двоє з трьох міністрів-лібералів покинули уряд Німеччини разом зі своїм партійним лідером, а от міністр транспорту Фолькер Віссінґ (Volker Wissing) вирішив не йти зі своєї посади в уряді й натомість розлучитися з ВДП.

"Світлофорна" коаліція соціал-демократів, Зелених і вільних демократів вже стала історією, тим часом формується дорожня карта того, як Німеччина має отримати новий дієзданий уряд.

Завершити невідкладні проєкти

У перші кілька тижнів після розпаду коаліції два партнери, що залишилися, - соціал-демократи Шольца та Зелені - хочуть як уряд меншості завершити роботу над низкою невирішених питань. Зокрема, серед них канцлер Шольц назвав пенсійний пакет, необхідні національні закони в рамках реформи системи надання притулку в ЄС та пакет допомоги для економіки, що перебуває в скрутному становищі.

При цьому не згадується додатковий бюджет на поточний рік. Без нього уряд тепер уже "червоно-зеленої" меншості мав би ще менше простору для маневрів. Залишається незрозумілим, як Шольц тепер має намір організувати більшість у Бундестазі. Він оголосив про швидкі переговори з лідером Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріхом Мерцом (Friedrich Merz), очільником найбільшої опозиційної парламентської фракції в Бундестазі, до складу якої входять сама ХДС та її сестринська баварська партія Християнсько-соціальний союз (ХСС).

Однак всередині ХДС/ХСС також лунають голоси, які вимагають, щоб кроки до нових виборів були зроблені негайно, а не в новому році. Сам Мерц як умову для співпраці над нагальними проєктами назвав негайне винесення на голосування в Бундестазі питання про довіру канцлеру.

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Вотум довіри в Бундестазі

Канцлер Шольц хоче дочекатися кінця року і оголосити вотум довіри в перший тиждень парламентської сесії 2025 року. Те, що відбувається далі, описано в статті 68 Основного закону Федеративної Республіки Німеччина .

Федеральний канцлер вносить до Бундестагу подання, в якому закликає депутатів відповісти, чи довіряють вони йому. Конституція Німеччини передбачає 48-годинний період обговорення між внесенням подання та голосуванням, що в пропонованому канцлером графіку означає, що парламент може провести вирішальне голосування 15 січня.

Останній вотум довіри до уряду був 19 років тому. 1 липня 2005 року тодішній канцлер Ґергард Шредер за допомогою цього інструменту запустив процедуру дострокових виборів Фото: Wolfgang Kumm/dpa/picture alliance

Якщо, як очікується, канцлер отримає менше половини голосів на вотумі довіри, це відкриє шлях до дострокових виборів Бундестагу. У Німеччині це трапляється рідко.

Федеральний президент розпускає парламент

Якщо лише меншість депутатів висловлює свою довіру канцлеру, то він повинен запропонувати федеральному президентові розпустити парламент. Якщо глава держави більше не бачить можливості стабільної роботи уряду, він може достроково розпустити Бундестаг. Теоретично він має на це до 21 дня.

Саме тут починає діяти стаття 39 Основного закону, яка визначає: "У разі розпуску Бундестагу нові вибори мають відбутися впродовж шістдесяти днів".

Дострокові вибори до Бундестагу

Якщо все піде за часовим розкладом канцлера, то німці обиратимуть новий Бундестаг у березні. Якщо федеральний президент Франк-Вальтер Штайнмаєр розпустить парламент увечері після вотуму довіри, то 16 березня буде останньою можливою неділею для проведення виборів.

Кілька днів тому на тлі назрівання урядової кризи столичні журналісти говорили про 1 або 9 березня як можливі дати виборів. Однак якщо прохання про вотум довіри буде подане найближчими днями, як того вимагає лідер ХДС Мерц, то це означало б проведення виборів до Бундестагу вже в січні.

Такий сценарій означає випробування для всіх учасників, адже очікувалося, що наступні вибори відбудуться 28 вересня 2025 року. А за умови швидкого проведення дострокових виборів партії мають швидко висунути своїх кандидатів та сформувати списки в окремих федеральних землях. Крім того, це будуть також перші вибори Бундестагу за новим виборчим законодавством, що визначає верхню межу кількості депутатів у наступному парламенті - 630.

У Бундестазі наступного скликання доведеться прибрати близько ста крісел, адже реформа встановила верхню межу кількості депутатів - 630 Фото: Florian Gaertner/photothek/picture alliance

Формування уряду

Опитування свідчать про те, що більшість у наступному парламенті суттєво зміниться. ВДП, яка вже не входить до складу уряду, ризикує не подолати п'ятивідсотковий бар'єр і втратити можливість повторного проходження до парламенту. Чимало соціологів наразі бачать непогані шанси для майбутнього уряду у складі консерваторів ХДС/ХСС та соціал-демократів (СДПН).

У 2021 році після виборів до початку роботи коаліційного уряду минуло 73 дні. Якщо припустити, що такий самий проміжок часу знадобиться для формування коаліції після ймовірних дострокових виборів до Бундестагу у березні, то Німеччина знову матиме дієздатний уряд у другій половині травня, тобто через чотири місяці після того, як Дональд Трамп почне виконувати обов'язки президента США.