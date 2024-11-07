Шольц зустрівся з лідером опозиції після розпаду коаліції

Після розвалу правлячої в Німеччині коаліції Олаф Шольц зустрівся з лідером ХДС Фрідріхом Мерцом. Опозиція закликає канцлера негайно винести на голосування в Бундестазі питання про довіру до його уряду.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) і майбутній кандидат у канцлери від нині опозиційного блоку Християнсько-демократичного союзу (ХДС) / Християнсько-соціального союзу (ХСС) Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) провели зустріч у четвер, 7 листопада.

Розмова тривала близько 30 хвилин, але жодних подробиць про її зміст або результати поки що не повідомляється, пише німецька інформаційна агенція dpa. Також голова ХДС планує зустрітися з президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром (Frank-Walter Steinmeier).

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Опозиція закликає до негайного голосування щодо довіри уряду ФРН

Раніше цього дня парламентська група ХДС/ХСС у Бундестазі одноголосно закликала Шольца винести питання вотуму довіри до його уряду негайно, а не 15 січня, як планує канцлер. Голова ХСС Маркус Зедер (Markus Söder) зазначив, що після розвалу правлячої коаліції більше не можна втрачати час. "Німеччині потрібні нові вибори та новий уряд якнайшвидше", - написав він у соціальній мережі X.

Мерц своєю чергою заявив, що коаліція почала розвалюватися 24 лютого 2022 року, коли Росія вторглася в Україну. За його словами, відтоді німецький уряд реагував на кожну кризу так повільно і так пізно, що це свідчило про те, що в цій коаліції "більше не було консенсусу". Мерц назвав відповідальним завданням проведення вотуму довіри "не пізніше початку наступного тижня" з метою організації виборів "у другій половині січня". Якщо ж питання винесуть на голосування 15 січня, то потенційні дострокові вибори пройдуть наприкінці березня.

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Парламентські лідери "Альтернативи для Німеччини" (АдН) Аліс Вайдель (Alice Weidel) і Тіно Хрупалла (Tino Chrupalla) також закликали до швидкого і нового політичного старту.

Опитування: німці підтримують дострокові вибори

Як свідчать результати найсвіжішого опитування Deutschlandtrend , проведеного втім ще до розвалу коаліції, більшість німців виступають за дострокові парламентські вибори - 53 відсотки. За те, щоб уряд допрацював до чергових виборів - 40 відсотків.

Тільки 14 відсотків респондентів позитивно оцінюють роботу коаліційного уряду (до коалції входила Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) Шольца, Вільна демократична партія (ВДП), звільнення лідера якої Крістіана Лінднера (Christian Lindner) з уряду і призвело до розпаду коаліції, та "Союз-90/Зелені"). 85 відсотків респондентів оцінюють роботу уряду негативно.

Низькі персональні рейтинги і в Шольца (Olaf Scholz), і в Лінднера (Christian Lindner) - 19 відсотків. Найбільше німці задоволені роботою міністра оборони Бориса Пісторіуса (Boris Pistorius) - 55 відсотків. Підтримка Мерца - 30 відсотків, Сари Ваґенкнехт (Sahra Wagenknecht) - 24 відсотки, Вайдель - 19.

Серед партій лідирує ХДС з 34 відсотками. АдН має 17 відсотків, а СДПН - 16 відсотків. У Зелених - 11 відсотків, у "Союзу Сари Ваґенкнехт" - шість. ВДП із чотирма відсотками не долає прохідного бар'єру.

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