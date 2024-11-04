Ультиматум міністра фінансів: чи вистоїть уряд Шольца?

У Німеччині правляча коаліція канцлера Олафа Шольца може розвалитися уже цього тижня. А якщо і встоїть, то, швидше за все, лише до кінця листопада. Дострокові вибори у ФРН можуть відбутися уже в березні наступного року.

У Німеччині може розвалитися правляча коаліція. Напруженими відносини між соціал-демократами Олафа Шольца (Olaf Scholz), Зеленими віцеканцлера та міністра економіки Роберта Габека (Robert Habeck) та лібералами глави міністерства фінансів Крістіана Лінднера (Christian Lindner) були від початку їхнього спільного урядування.

Однак тепер принципові протиріччя між ними загострилися настільки, що збереження цієї коаліції ще протягом майже року до наступних чергових виборів до Бундестагу у вересні 2025 року є малоймовірним. Розв'язка може настати вже у середу, 6 листопада, коли ввечері цього дня у відомстві федерального канцлера відбудеться засідання так званої "коаліційної комісії", до якої входять провідні діячі правлячих партій та керівники їхніх парламентських фракцій.

"Лінднер подає на розлучення"

Причиною говорити про наближення політичної кризи в Німеччині став злитий у ЗМІ минулої п'ятниці 18-сторінковий документ, в якому міністр фінансів описує заходи, необхідні, на його думку, для подолання кризи економічної.

Серед цих заходів - зниження податків для фірм і заможних жителів Німеччини, скорочення соціальної допомоги та дотацій незаможним на оплату житла, зменшення державних субсидій, відмова від низки бюрократичних законодавчих ініціатив, висунутих насамперед "зеленими" міністрами, зниження амбітності кліматичних цілей Німеччини, перегляд у бік збільшення строків роботи вугільних електростанцій...

Лінднер вимагає переглянути кліматичні цілі Німеччини Фото: Julian Stratenschulte/dpa/picture alliance

"Лінднер подає на розлучення" - так розцінили Зелені його план щодо виведення Німеччини з економічної кризи. Особливо зухвалою провокацією вони визнали його ще й тому, що незадовго до цього їхній власний міністр економіки Роберт Габек представив у Берліні свою - причому, також ні з ким не погоджену - програму економічного та екологічного оздоровлення Німеччини. Її ключовим елементом була пропозиція створити державний інвестиційний фонд. За рахунок, звичайно, додаткової бюджетної заборгованості.

Більш суперечливих економічних концепцій годі собі й уявити.

Ліберали і дві ліві партії

А втім, багато хто у Берліні сумнівається, що Лінднер, власне, як і Габек, щиро дбають про добробут Німеччини. Аналітики вважають, що обидва вже пристрілюються один до одного у виборчій кампанії, що фактично почалася.

Різниця, однак, у тому, що Зелені з їхнім просілим рейтингом сподіваються до вересня наступного року його підняти. Ліберали ж (з їхнім актуальним рейтингом у 3-4%, на виборах 2021 року вони ще мали 11,5%) ризикують за 11 місяців, що залишилися, остаточно зійти з політичної арени. Причину соціологи вбачають у розчаруванні традиційних виборців ліберальної ВДП, котра не змогла протистояти двом фактично лівим партіям в уряді Шольца - соціал-демократам та Зеленим. А от, якщо вийти з уряду, гучно грюкнувши дверима...

Слідами графа Ламбсдорфа?

Старожили з-поміж політичних оглядачів згадують у цьому зв'язку 1982 рік, коли граф Отто Ламбсдорф (Otto Graf Lambsdorff), один із попередників Лінднера на посаді голови ВДП, міністр економіки в коаліційному уряді соціал-демократа Гельмута Шмідта (Helmut Schmidt) виступив з власною концепцією подолання економічної кризи у тодішній Західній Німеччині.

Ламбсдорф тоді також вимагав більше свободи для ринкових сил та скорочень у соціальній сфері, що йшло всупереч політиці соціал-демократів. Зрештою, Шмідт заявив про неможливість продовжувати коаліцію, ліберали вийшли з уряду і, оголосивши канцлеру в Бундестазі разом із консерваторами конструктивний вотум недовіри, обрали новим главою уряду Гельмута Коля (Helmut Kohl) та увійшли до його складу.

Після вотуму недовіри соціал-демократу Гельмуту Шмідту канцлером було обрано християнського демократа Гельмута Коля Фото: picture-alliance/dpa

Як наголошують оглядачі, обидва документи - Ламбсдорфа та Лінднера - дуже схожі як за змістом, так і за тоном і спрямованістю.

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Консерватори готові взяти владу хоч зараз

На цю обставину не забули відразу звернути увагу сьогоднішні консерватори. Голова і кандидат Християнсько-демократичного союзу (ХДС) у канцлери Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) відразу ж заявив, що політекономічні уявлення Лінднера та християнських демократів багато в чому збігаються, що деякі пропозиції очільника міністерства фінансів слово в слово повторюють пасажі з проєктів резолюцій, які останні два роки вносила на розгляд Бундестагу фракція консерваторів

"Міністр фінансів представив сміливий документ, у якому безжально аналізується катастрофічна ситуація в нашій економіці та надаються правильні рекомендації", - додав керуючий справами фракції ХДС Торстен Фрай (Thorsten Frei).

Він же зауважив, що пропозиції Лінднера "є прямо протилежним тому, що робить правляча коаліція ось уже три роки" і несумісні з ідеями "зеленого" міністра економіки Роберта Габека. "Настав час, - заявив Фрай, - щоб уряд відкрив шлях достроковим виборам, що стало б останньою послугою, наданою ним нашій країні".

Християнський демократ Фрідріх Мерц готовий хоч завтра обійняти посаду канцлера Фото: Daniel Kubirski/picture alliance

Голосування щодо бюджету та вотум (не)довіри канцлеру

3 листопада ввечері відбулася зустріч канцлера з міністром фінансів. До засідання "коаліційної комісії" у середу, 6 листопада, заплановані ще кілька тристоронніх - з Лінднером та Габеком. Навіть якщо до ранку четверга уряд Шольца ще не розвалиться, то це може статися найпізніше до кінця місяця.

Річ у тім, що до найближчих вихідних уряд має остаточно узгодити проєкт держбюджету на 2025 рік. Потім ще кілька днів дається міністерству фінансів на внесення останніх правок у фоліант розміром 3500 сторінок, перш ніж передати його до бюджетного комітету Бундестагу. Правки повинні врахувати останню проєкцію збору податків, яка виявилася гіршою за попередню і загрожує додатковою дірою в бюджеті в 10-12 млрд євро.

Голосування бюджету заплановане на кінець листопада. Якщо бюджет ухвалять, Шольц зможе дотягнути до чергових виборів у вересні 2025 року і в тому разі, якщо залишиться із червоно-зеленим урядом меншості - без лібералів. Якщо ж Лінднер та його однопартійці відмовляться голосувати за бюджет та розірвуть коаліцію до його затвердження, то Шольцу доведеться ставити в Бундестазі на голосування питання про довіру собі. Такої довіри - без голосів лібералів - він не отримає, що рівнозначно швидкому розпуску Бундестагу та проведенню дострокових виборів уже в березні наступного року.