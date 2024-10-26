Шольц визнав труднощі в управлінні урядовою коаліцією

"Коаліційний уряд, який я очолюю, не є найлегшим у світі", - визнав канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) визнав труднощі в управлінні трипартійною коаліцією. Як передає німецька інформаційна агенція dpa, про це він заявив у суботу, 26 жовтня, відповідаючи на запитання студентів під час візиту в Індію.

"Іноді це досить складно. І я буду дуже чесним: коаліційний уряд, який я очолюю, не є найлегшим у світі", - сказав Шольц.

"Я стараюся з усіх сил", - додав він зі сміхом.

Напередодні в Нью-Делі його запитали, чи буде світлофорна коаліція святкувати Різдво разом, враховуючи ключові розбіжності в економічній політиці. "Різдво завжди святкується", - лаконічно відповів Шольц.

Вільні демократи готові залишитися в коаліції за певних умов

Після низки невтішних для коаліції місцевих виборів у вересні міністр фінансів Німеччини, голова Вільної демократичної партії Крістіан Лінднер (Christian Lindner) дав зрозуміти, що його партія готова залишитися в складі коаліції лише за певних умов. При цьому він скористався виразом "осінь ухвалення рішень".

За його словами, необхідні рішення щодо міграції, економічного зростання та стабільності державного бюджету. "Про уряд судитимуть залежно від рішень з усіх цих питань. І залежно від цих питань ми судитимемо про коаліцію", - пригрозив він.

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