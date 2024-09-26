Зелені зрозуміли, що вся Німеччина незадоволена їхнім курсом

Колишній співголова Зелених Омід Нуріпур Фото: Sebastian Christoph Gollnow/dpa/picture alliance

У Німеччині - політичний землетрус, за яким може послідувати ще серйозніший струс: розпад правлячої коаліції та відхід зі своєї посади канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz). У всякому разі, багато хто в Берліні розглядає те, що трапилося, як симптом краху нинішнього уряду, що насувається, про що останніми тижнями говорять дедалі частіше.

Однак на оголошену 25 вересня відставку двох співголів і повністю всього правління партії "Союз 90 / Зелені", другого за розмірами партнера соціал-демократів Шольца в уряді, можна поглянути і з іншого погляду: німецькі Зелені міняють не лише керівництво, а й разом із ним, можливо, і свій непопулярний політичний курс, щоб завчасно почати готувати партію до запланованих на вересень наступного року виборів до Бундестагу.

У Берліні почули голос виборців

Хай там як, ця відставка - прямий наслідок великих невдач Зелених на виборах до парламентів трьох східнонімецьких федеральних земель, а до цього - до Європейського парламенту, на що прямо вказав тепер уже колишній співголова "Союз 90 / Зелені" Омід Нуріпур (Omid Nouripour). Він назвав їхні результати "найбільшою кризою" для партії за останнє десятиліття.

Таким чином, вибори були регіональними (у Бранденбурзі вони відбулися 22 вересня), але голосування виборців у трьох із 16 земель одразу ж вплинуло на федеральну політику: в одній із правлячих партій "полетіли голови", за цим може послідувати і відставка всього уряду. У берлінських коридорах влада явно серйозно стривожена невдоволенням населення на сході країни.

Ключове питання, що стосується тепер самих Зелених: чи була це тільки зміна перших осіб, чи партія дійсно має намір серйозно скоригувати свій політичний курс?

У чому могла б змінитися політика Зелених?

"Союз 90 / Зелені" вважається лівою партією, але її нерідко називають і ліволіберальною, до її традиційного електорату належать міська інтелігенція, студентство, молодь. Одним із наріжних каменів ідеології партії є захист природи, довкілля, глобального клімату і, відповідно, форсований "зелений перехід" в енергетиці та загалом в економіці. Інший наріжний камінь - захист прав людини, підтримка меншин, солідарність із прохачами політичного притулку, допомога біженцями.

Міністерка закордонних справ України Анналена Бербок в Ірпені, травень 2022 Фото: Andreas Stein/dpa/picture alliance

Незважаючи на свій споконвічно пацифістський настрій, партія Зелених рішуче підтримує постачання зброї Україні, що протистоїть російській агресії, причому виступала за такі поставки ще до початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року. На відміну від інших німецьких партій демократичного центру, вона в роки, що передували вторгненню, не загравала з Кремлем, а послідовно дотримувалася жорсткого антипутінського курсу, виступаючи, зокрема, рішуче проти будівництва й уведення в дію газопроводу "Північний потік-2".

Свій проукраїнський та антипутінський курс партія навряд чи змінить, від настанови на захист клімату точно не відмовиться, а от деякі свої економічні погляди і, головне, своє ставлення до міграції може помітно скоригувати.

Власне, саме тема міграції, причому насамперед проблема нелегальної міграції, а також фінансове й організаційне перенапруження держави від прийому біженців, найбільше хвилює нині німецьке суспільство. Це засвідчили і вибори в трьох східнонімецьких землях, де значно зміцнили свої позиції партії з антимігрантськими гаслами чи настановами (правопопулістська "Альтернатива для Німеччини" та лівопопулістський "Союз Сари Ваґенкнехт"), про це свідчать і загальнофедеральні опитування громадської думки. Позиція Зелених у питанні міграції багатьма у ФРН сприймається як догматична, негнучка і відірвана від реальності.

Як розуміти ймовірного канцлера Фрідріха Мерца?

Нинішньою правлячою коаліцією, яку за кольорами партій, що входять до неї, називають світлофорною, незадоволені зараз усі її учасники: соціал-демократи, Зелені і ліберали. Усі вони вважають, що їхня участь у вкрай непопулярному федеральному уряді обертається для них поганими і навіть провальними результатами на регіональних виборах. А попереду - вибори до Бундестагу. Вони призначені на вересень 2025 року.

ХДС/ХСС і їхній кандидат у канцлери Фрідріх Мерц мають усі шанси виграти наступні вибори в Бундестаг Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

В опитуваннях громадської думки зараз із великим відривом лідирує опозиційний блок консервативних партій ХДС/ХСС, який щойно вирішив, що його кандидатом на посаду канцлера буде голова ХДС Фрідріх Мерц (Friedrich Merz). Тож наразі дуже висока ймовірність того, що наступний уряд ФРН формуватиме саме він.

А Мерц минулого тижня чітко заявив, що з Зеленими в їхньому нинішньому вигляді ні про яку коаліцію не може бути й мови. Погляди серйозно розходяться в тому, як вести економічну політику і розв'язувати міграційну проблему, тоді як у питанні підтримки України Зелені скоріше навіть ближчі до ХДС, ніж до соціал-демократів Олафа Шольца.

Мерц виступив зі своєю заявою, незважаючи на те, що два вельми популярних представника ХДС, прем'єр-міністри західнонімецьких федеральних земель Північний Рейн-Вестфалія та Шлезвіг-Гольштейн, Гендрік Вюст (Hendrik Wüst) та Даніель Ґюнтер (Daniel Günther), спільно публічно висловилися за створення в майбутньому коаліції консерваторів і Зелених на федеральному рівні, пославшись на позитивний досвід своїх власних коаліцій з цією партією на земельному рівні.

Колишня співголова Зелених Рікарда Ланґ Фото: Carsten Koall/dpa/picture alliance

Однак оглядачі звернули увагу на те, що Фрідріх Мерц говорив про Зелених у їхньому нинішньому вигляді, натякнувши тим самим, що не виключає співпраці з ними, якщо вони зміняться. І ось уже вони змінюються, щонайменше на кадровому рівні, відправляючи у відставку одразу все правління, зокрема й особливо непопулярну в країні співголову Рікарду Ланґ (Ricarda Lang).

Можливе посилення позицій Роберта Габека

Після того як міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock), яка на минулих виборах була кандидаткою від Зелених на посаду канцлера, заявила, що не претендує більше на цю роль, практично не лишилося сумнівів, що на наступних виборах її буде покладено на Роберта Габека (Robert Habeck). Він обіймає в нинішньому уряді посади віцеканцлера і міністра економіки та захисту клімату і залишається одним із найпопулярніших політиків Зелених. Рішення про це має ухвалити з'їзд партії в листопаді. Тепер, після відставки всього керівництва, у Габека буде більше можливостей ввести в керівництво представників свого більш прагматичного напряму в партії "Союз 90 / Зелені".

Віцеканцлер Роберт Габек - найпопулярніший політик Зелених Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Тож колективна відставка колишнього керівництва Зелених, яка відбулася тепер, свідчить про те, що в Німеччині вже починає набирати обертів передвиборча кампанія, хоча до чергових парламентських виборів ще рівно рік. Однак якщо нинішній землетрус, зрештою, призведе до падіння уряду Шольца, голосування може відбутися і раніше. Тим самим вони фактично розчищають поле для Роберта Габека.