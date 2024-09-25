У Німеччині керівництво партії Зелених йде у відставку

Співголова "Союз 90/Зелені" Омід Нуріпур заявив, що результати виборів до ландтагів східнонімецьких земель Саксонія, Тюрингія та Бранденбург стали "найбільшою кризою" для його партії.

Керівництво німецької партії "Союз 90/Зелені" складає з себе повноваження. Про це в середу, 25 вересня, повідомили співголови партії Омід Нуріпур (Omid Nouripour) і Рікарда Ланґ (Ricarda Lang).

Нуріпур заявив, що результати місцевих виборів депутатів (до ландтагів - земельних парламентів) у східнонімецьких Саксонії та Тюрингії, що відбулися 1 вересня, а також у Бранденбурзі, які пройшли 22 вересня, стали "найбільшою кризою" для партії. На всіх трьох регіональних виборах вона показала провальні результати.

"Ми дійшли висновку: потрібен новий старт. Результати недільних виборів у Бранденбурзі - доказ найглибшої кризи нашої партії за десятиліття", - сказав Нуріпур. Зі свого боку Ланґ зазначила: "Зараз мета - не приклеїтися до стільця, а взяти на себе відповідальність. І ми беремо цю відповідальність, уможливлюючи новий старт".

Крім Нуріпура та Ланґ до правління партії входять заступники Пеґа Едалатян (Pegah Edalatian) і Хайко Кнопф (Heiko Knopf), керуюча справами Емілі Бюнінґ (Emily Büning) і скарбник Фредерік Карпентер (Frederic Carpenter).

За словами Ланґ, керівництво партії залишиться на посаді до проведення нових виборів на з'їзді у листопаді.

Результати земельних виборів у Німеччині

За результатами виборів до ландтагу німецької землі Бранденбург правляча нині Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), членом якої є канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz), посіла перше місце з 30,9 відсотка голосів. Тим часом її партнери з урядової коаліції на федеральному рівні - "Вільна демократична партія" (ВДП) і "Союз 90/Зелені" - до місцевого парламенту не пройшли. Натомість друге та третє місце отримали правопопулістська партія "Альтернатива для Німеччини" (АдН) і "Союз Сари Ваґенкнехт - здоровий глузд і справедливість".

У Саксонії переміг нині опозиційний Християнсько-демократичний союу (ХДС), а на другому місці - АдН. Правлячі на федеральному рівні партії показали провальні результати: СДПН - 7,3% голосів, Зелені - 5,1, а ВДП взагалі не подолала п'ятивідсотковий бар'єр.

У Тюрингії АдН вийшла переможницею, СДПН отримала 6,1%, а Зелені та ВДП не пройшли.

Доля урядової коаліції після місцевих виборів у ФРН

У СДПН на зміну керівництва Зелених після виборів відреагували спокійно. У партії Шольца вважають, що це означає переформатування всередині партії та не вплине на роботу уряду чи коаліції в німецькому парламенті Бундестазі.

Своєю чергою голова ВДП, міністр фінансів ФРН Крістіан Лінднер (Christian Lindner) після підбиття підсумків виборів у Бранденбурзі 23 вересня дав зрозуміти, що його партія готова залишитися в складі правлячої коаліції лише за певних умов. При цьому він скористався виразом "осінь ухвалення рішень". За його словами, необхідні рішення щодо міграції, економічного зростання та стабільності федерального бюджету. "Про уряд судитимуть залежно від рішень з усіх цих питань. І залежно від цих питань ми судитимемо про коаліцію", - пригрозив він.