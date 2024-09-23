Чому вибори в Бранденбурзі розхитують уряд у Берліні

Бранденбург, де проживає близько 2,1 мільйона виборців, є лише однією з 16 федеральних земель Німеччини. І все ж цього разу вибори у східній німецькій землі мають неабияке значення для федеральної політики. З одного боку, це вже треті земельні вибори за три тижні, на яких Альтернатива для Німеччини (АдН), яка є частково ультраправою партією, здобуває величезну перемогу. Коли "антидемократичні партії досягають таких результатів", це день, "який жоден демократ не може святкувати так легко", - прокоментувала результати земельних виборів співголова Зелених Рікарда Ланґ (Ricarda Lang). АдН, звісно, має інший погляд. "Ми надзвичайно задоволені результатом", - заявила співголова партії Аліса Вайдель (Alice Weidel). Зараз АдН є найсильнішою силою на сході республіки, і земельні вибори в Бранденбурзі - це лише етап на шляху вперед.

Згідно з попередніми результатами голосування, на земельних виборах у Бранденбурзі з невеликою перевагою здобуває перемогу правляча Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), яка набрала, 30,9 відсотка голосів і отримує відповідно 32 крісла в уряді.

На другому місці - АдН, яка отримала близько 29,2 відсотка і 30 крісел. На третьому місці опинився "Союз Сари Ваґенкнехт" (ССВ), що набирає 13,5 відсотка голосів і 14 крісел, за ним іде Християнсько-демократичний союз (ХДС) із результатом 12,1 відсотка та 12 представниками.

Нищівні поразки Зелених і ВДП

Це також треті земельні вибори поспіль, на яких Зелені та Вільна демократична партія Німеччини (ВДП), які разом із соціал-демократами формують федеральний уряд у Берліні, зазнали нищівної поразки. Обидві партії не потрапили до земельного парламенту не подолавши п'ятивідсоткового бар'єра . "Люди не відчувають, що політики їх чують. І це стосується не тільки нас, Зелених, але й нас також. І нам, Зеленим, на національному та земельному рівнях потрібно бути ближчими до реальності життя людей на сході", - заявила співголова Зелених Рікарда Ланґ, аналізуючи результат виборів. Однак це не привід для Зелених ховати голову в пісок, вважає вона. "Очевидно, що існує негативна тенденція, і нам потрібно її зламати. Тепер ми зосередимося на цьому разом і будемо разом боротися за вихід з цієї ситуації", - сказала політикиня.

Ще більшої поразки в Бранденбурзі зазнали ліберали. Як і в Тюрингії та Саксонії, її результат й нині ледве вимірюється - менше одного відсотка; партія скотилася до політичної незначущості в цих трьох землях.

Лідери Зелених Омід Нуріпур і Рікарда Ланґ (праворуч). На задньому плані - федеральна міністерка закордонних справ Анналена Бербок. Фото: Boris Roessler/dpa/picture alliance

Без підтримки з Берліну

Генеральний секретар ВДП Біжан Джір-Сараї (Bijan Djir-Sarai) з відчутним розчаруванням коментував "важкий вечір" після оголошення результатів виборів. Ліберали знову вважають, що відповідальність за жалюгідний результат виборів лежить на керівний коаліції в Берліні. Так звана "світлофорна коаліція" може вважатись "поламаною". Після майже трьох років перебування при владі дві інші ліві партії, СДПН і Зелені, мають мало спільного з економічно ліберальною ВДП.

Наразі кожен п'ятий німецький виборець не задоволений роботою уряду. У виборчій кампанії в Бранденбурзі домінували федеральні політичні питання, такі як хвора економіка і, перш за все, питання міграції. "Наразі наш незалежний профіль як партії волелюбних, оптимістичних і працьовитих людей затьмарюється багатьма коаліційними суперечками в Берліні", - сказав Біжан Джір-Сараї після виборів у Бранденбурзі.

Глибоко розчарований: генеральний секретар ВДП Біжан Джір-Сараї Фото: Christian Spicker/IMAGO

Чи збережеться коаліція до Різдва?

Можна припустити, що дискусія про те, чи підштовхнуть вільні демократи коаліцію до розвалу, зараз справді набирає обертів. Співпраця із Зеленими, зокрема, є "токсичною" для ВДП, заявив заступник лідера партії Вольфґанґ Кубікі (Wolfgang Kubicki), який часто закликав ВДП вийти з уряду: "Я не вірю, що ця коаліція доживе до Різдва з її нинішніми показниками".

Джір-Сараї намагався уникати питань про майбутнє коаліції та залишив багато чого відкритим у своїх заявах. "Протягом наступних кількох днів ми будемо обговорювати і розглядати цей результат, а також поточну політичну ситуацію дуже широко та інтенсивно в комітетах ВДП", - сказав він. Джір-Сараї заявив, що його партія дивитиметься в майбутнє "войовничо та оптимістично": "Має бути і буде осінь рішень".

Соціал-демократи хочуть утримати свою позицію

Співголова СДПН Ларс Клінґбайль (Lars Klingbeil) також закликає до рішень, але є сумніви, що ці два політики мають на увазі одне й те саме. Клінґбайль має на увазі політичні плани, які коаліція хоче реалізувати в найближчі тижні, наприклад, щодо пенсій, бюджету та надання притулку біженцям. "Ми знаємо, що федеральний уряд не забезпечив ніякої підтримки, як ми вже бачили на інших земельних виборах. У нас є складні завдання, які ми повинні реалізувати в найближчі тижні, є речі, які ми повинні прояснити в найближчі тижні", - сказав Клінґбайль.

Він додав, що СДПН повинна "послідовно дотримуватись своєї позиції". Бранденбург показав, що тільки так його партія може знову виграти вибори. "Якщо ви подивитеся на Дітмара Войдке (Dietmar Woidke), він діяв чітко, він послідовно виступав за соціал-демократичні питання. І нам зараз потрібна ця послідовність".

СДПН дистанціюється від СДПН

Однак СДПН, чий земельний прем'єр-міністр Войдке перебуває на посаді вже одинадцять років, ймовірно, також виграла вибори завдяки тому, що напередодні голосування Войдке чітко дистанціювався від "світлофорної коаліції" та політики соціал-демократів на федеральному рівні. Не було жодних спільних виступів з федеральним канцлером Олафом Шольцем. Незадовго до виборів Войдке закликав до виборчого двобою між СДПН та АдН. Лише в разі перемоги СДПН він залишиться в державній політиці, заявив тоді Войдке, який має велику популярність у цій федеральній землі.

Войдке пішов ва-банк. Але такий ризикований крок, зрештою, окупився. Однак на федеральному рівні такий варіант дій навряд чи спряцює: Олаф Шольц є чи не найменш популярним канцлером серед усіх його попередників. Тому серед соціал-демократів точаться дебати щодо того, чи є Шольц правильним кандидатом на федеральних виборах 2025 року. Керівництво ж СДПН не хоче нічого й чути про таку дискусію, побоюючись нової суперечки. "Вони знають, що я сказав, вони знають чіткі заяви, зроблені (співголовою. - Ред.) Саскією Ескен (Saskia Esken) та іншими: Ми хочемо йти на федеральні вибори з Олафом Шольцем, ми дуже чітко про це заявили", - підкреслив Співголова СДПН Ларс Клінґбайль після виборів у Бранденбурзі. Результат цих виборів дають Шольцу деякий час на перепочинок. У ніч виборів він перебував у Нью-Йорку. "Чудовий результат, дуже чудовий для СДПН і для всіх нас", - прокоментував Шольц зі США.

Найгірший результат для ХДС у Бранденбурзі з 1990 року

Незадовго до виборів у Бранденбурзі політичний блок Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС) несподівано назвав свого кандидата на посаду канцлера. Ним став лідер ХДС Фрідріх Мерц (Friedrich Merz). У підсумку можна сказати, що це був дуже вдалий крок. ХДС історично погано виступив на земельних виборах, посівши лише четверте місце, поступившись "Союзу Сари Ваґенкнехт". Якби ХДС/ХСС відклали висунення спільного кандидата на посаду канцлера на час після виборів у Бранденбурзі, то вкрай поганий результати християнських демократів у цій федеральній землі напевно став би підставою для відновлення дискусій щодо питання, хто ж очолить консерваторів на наступних виборах до Бундестагу. Однак тепер генеральний секретар ХДС Карстен Ліннеманн (Carsten Linnemann) міг залишатися спокійним. "Звісно це поразка сьогодні в Бранденбурзі, однак не буду тут довго говорити, а скажу: Вітаю СДПН".

ССВ: Ми прийшли, щоб залишитися

У лівопопулістському "Союзі Сари Ваґенкнехт", що набрала на виборах у Бранденбурзі понад 13 відсотків голосів, такий результат розглядають як ознаку того, що ССВ вдалося утвердитися як новій партії. "Ми прийшли, щоб залишитися", - заявила співголова партії Аміра Мохамед Алі (Amira Mohamed Ali).

Провідний кандидат партії на виборах до замельного парламенту Бранденбурга Роберт Крамбах (Robert Crumbach) нагадав, що осередок у цій федеральній землі було засновано лише п'ять місяців тому. "Це фантастичний результат, - заявив він. - У мене немає слів". Він же підкреслив важливість зовнішньополітичних питань для його партії з огляду на можливу участь в уряді. "Має бути заява уряду землі щодо російсько-українського конфлікту", - сказав він в ефірі радіо Deutschlandfunk у понеділок, 23 вересня. "Ми повинні дуже чітко висловитися проти розміщення американських ядерних ракет у Німеччині", - додав Крамбах.

На цей час одна з небагатьох можливостей для СДПН сформувати правлячу коаліцію у Бранденбурзі - це співпраця з ССВ. Співпрацю з АдН всі інші політичні партії, які пройшли до земельного парламенту, відкидають.

Сама Ваґенкнехт раніше серед умов участі в майбутній коаліції називала відмову від курсу федерального уряду щодо надання Україні озброєнь.