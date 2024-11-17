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Німецькі Зелені висунули Габека кандидатом у канцлери

Дмитро Шварц | Олена Перепадя
17 листопада 2024 р.

Партія "Союз90/Зелені" обрала міністра економіки, віцеканцлера Німеччини Роберта Габека своїм головним кандидатом на дострокових виборах у лютому 2025 року.

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Роберт Габек та Анналена Бербок, 17 листопада 2024 року
Роберт Габек (л) та Анналена Бербок на з'їзді Зелених у ВісбаденіФото: Florian Wiegand/Eibner-Pressefoto/picture alliance

Партія "Союз90/Зелені" у неділю, 17 листопада, обрала міністра економіки Німеччини Роберта Габека (Robert Habeck) своїм головним кандидатом на федеральних виборах у лютому 2025 року. Він отримав 96,5 відсотка голосів на з'їзді партії у Вісбадені.

Габек був єдиним кандидатом очолити список партії на виборах, якого зазвичай називають "кандидатом у канцлери", хоча це словосполучення не з'являється у відповідній пропозиції виконавчого комітету партії "Союз 90/Зелені". Габек натомість названий "кандидатом для народу Німеччини". Передвиборну кампанію він вестиме спільно зі своєю колегою по партії, нинішньою міністеркою закордонних справ Анналеною Бербок (Annalena Baerbock).

У своїй промові на конференції Габек висловився, зокрема, за оновлення економіки зі збереженням в країні технологій майбутнього. Він пояснив, що в країну було вкладено занадто мало інвестицій. Він пообіцяв зниження цін на електроенергію і заявив, що у разі повернення Зелених до уряду виступатиме за кредити на невідкладні інфраструктурні проекти. Водночас Габек застеріг від повернення до великої коаліції з Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) та з нині провідною опозиційною силою - блоком Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів. Саме це, за його словами, стало причиною застою в країні та залежності від поставок російського газу, а також обумовило економічну кризу останніх років.

Нагадаємо, у перший день з'їзду, 16 листопада, "зелені" обрали нових співголів партії на два роки: Франциску Брантнер (Franziska Brantner) і Фелікса Банашака (Felix Banaszak). Попередні співголови партії подали у відставку наприкінці вересня після невтішних для "зелених" результатів місцевих виборів.

Дострокові вибори до Бундестагу відбудуться 23 лютого 2025 року.

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