Зеленський закликав Мерца до збільшення підтримки України

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з лідером ХДС Фрідріхом Мерцом у Києві закликав до збільшення підтримки України з боку ФРН у війні проти Росії.

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з лідером Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріхом Мерцом (Friedrich Merz) у Києві у понеділок, 9 грудня, закликав до збільшення підтримки України з боку ФРН у війні проти Росії, передає агенція AFP.

"Ми розраховуємо на більш сильні, більш рішучі дії з боку Німеччини, від вас особисто. Ми дуже на це розраховуємо", - сказав Зеленський, згадавши про прохання України про запрошення до НАТО та надання ракет дальнього радіусу дії.

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Мерц: Наша позиція щодо ракет Taurus є незмінною

Водночас Мерц закликав німецький уряд зняти обмеження на дальність застосування зброї, яку постачає Німеччина. "Ми хочемо, щоб ваша армія була в змозі сягати військових баз в Росії - не цивільного населення, не інфраструктури, а військових об'єктів, з яких атакують вашу країну", - сказав Мерц, звертаючись до Зеленського.

Також він Мерц підтвердив свою прихильність до передачі Києву німецьких ракет Taurus. "Президент Зеленський знає нашу позицію щодо ракет Taurus... На сьогодні, на початку грудня 2024 року, вона залишається незмінною", - сказав Мерц у понеділок.

Мерц, який прибув до Києва вранці понеділка, раніше заявив у соціальних мережах, що "війна в Україні повинна закінчитися якнайшвидше, і тільки якщо Україна зможе захистити себе, Путін піде на переговори".

Зеленський зателефонує Байдену щодо вступу України в НАТО

Також під час зустрічі з Мерцом Зеленський заявив, що найближчим часом збирається зателефонувати чинному президенту США Джо Байдену і підняти питання щодо запрошення України в НАТО. "Бо він зараз є чинним президентом США, і від його позиції багато що залежить. І немає сенсу обговорювати з президентом Трампом те, що сьогодні, поки ще він не в Білому домі, від нього не залежить", - сказав він.