Мерц: Німеччина має укладати взаємовигідні угоди з Трампом

Голова ХДС у разі перемоги на виборах обіцяє твердіше обстоювати зовнішньополітичні інтереси Німеччини. Фрідріх Мерц сподівається на укладання вигідних угод з Дональдом Трампом.

Кандидат на посаду канцлера Німеччини від Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) у разі перемоги на виборах обіцяє твердіше відстоювати інтереси Німеччини у сфері зовнішньої політики, зокрема у відносинах із США.

"Ми маємо зі сплячої середньої держави знову стати провідною середньою державою", - сказав він в інтерв'ю виданню Stern, уривки з якого в неділю, 10 листопада, публікує Reuters.

Мерц: З Трампом треба говорити твердо і чітко

Політик додав, що необхідно впевнено поводитися із обраним президентом США Дональдом Трампом і пропонувати йому взаємовигідні домовленості.

"Ми в Німеччині ще ніколи достатньо ясно не формулювали свої інтереси, ми повинні змінити це. Американці набагато агресивніші. Не повинно бути так, що виграє лише одна сторона, потрібно укласти угоди, вигідні для обох сторін. Трамп назвав би це угодою", - пояснив політик.

Мерц навів конкретний приклад: "Скажімо, ми за потребою закуповуємо американські винищувачі F-35, але тоді вони повинні отримувати техобслуговування у нас, і ми отримаємо необхідні для цього потужності. Це було б гарною угодою для обох сторін. Я спостерігаю за Трампом, розмовляю з багатьма людьми, які добре його знають. Вони говорять мені: ти повинен розмовляти з ним твердо і чітко".

"Шольц став "кульгавою качкою" на світовій арені"

Глава ХДС розкритикував уряд Олафа Шольца (Olaf Scholz) за помилкове, на його думку, ставлення до виборів у США.

"Федеральному уряду треба було робити ставку на переобрання Трампа. Натомість МЗС поставило на Камалу Харріс і тим самим зайняло вельми односторонню позицію. У Трампа хороша пам'ять. Нова адміністрація США не прислухатиметься до нинішнього федерального уряду. Шольц став тепер "кульгавою качкою" і на світовій арені", - підсумував Мерц.

ХСС готовий знову співпрацювати з ХДС та бачить єдиним партнером по коаліції СДПН

Тим часом, голова Християнсько-соціального союзу (ХСС) і прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер (Markus Söder) має намір знову тісно співпрацювати з Християнсько-демократичним союзом у разі перемоги на виборах.

"Ми готові. Ми кардинально оновили наші програми, і в нас тепер ясні програми дій з економіки, енергетичної політики, обмеження міграції та розвитку промисловості та Бундесверу", - сказав він в інтерв'ю тижневику Bild am Sonntag.

Зедер закликав Шольца якнайшвидше поставити питання про довіру своєму уряду. "Коли уряд спіткав крах, потрібно відразу ж відкрити шлях до проведення нових виборів. Інакше виникає враження, що відомство федерального канцлера хочуть перетворити на передвиборчий штаб. Це стало б помилкою, негідною демократії", - наголосив голова ХСС.

Водночас Зедер вважає єдиним можливим партнером у майбутній коаліції Соціал-демократичну партію Німеччини (СДПН) Шольца. Він прохолодно сприйняв бажання голови Вільної демократичної партії (ВДП) Крістіана Лінднера (Christian Lindner) очолювати міністерство фінансів і в майбутньому уряді.

"Я ціную Крістіана Лінднера. Але і він наробив багато помилок у цьому "світлофорному уряді". Можу порадити лише одне: дистанціюватися, взяти паузу. Повернення ніколи не виключається. Але просто продовжувати, як раніше, - до такого варіанту я ставлюся скептично", - сказав баварський прем'єр.

Розпад урядової коаліції у Німеччині

6 листопада Олаф Шольц оголосив про те, що винесе 15 січня 2025 року на голосування в Бундестазі питання довіри його уряду - щоб отримати можливість провести в березні дострокові вибори. Раніше того ж дня Шольц оголосив про звільнення Крістіана Лінднера з посади міністра фінансів.

У ніч на 7 листопада майже всі міністри - члени ВДП заявили, що складуть свої повноваження. Таким чином, правляча у ФРН "світлофорна коаліція", що складається із СДПН, ВДП та "Союзу-90/Зелених", розвалилася.

Опозиція наполягає на більш ранньому терміні голосування в парламенті про довіру уряду Шольца та якнайшвидшому проведенні дострокових виборів до Бундестагу.