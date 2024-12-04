У ФРН великі плани з модернізації та випуску ракет TAURUS

Виробництво крилатих ракет у Німеччині ледве не згорнули, але тепер військовий завод у Баварії, навпаки, розширюють. Йдеться про збільшення арсеналу Бундесверу удвічі.

Останнім часом про крилаті ракети TAURUS говорили головним чином у зв'язку з рішучою відмовою канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz) постачати їх Україні. Однак раніше цього року гостро постало питання і про подальшу долю самої цієї системи озброєнь: німецький підрозділ європейського оборонного концерну MBDA оголосив наприкінці березня про припинення виробництва німецько-шведських ракет TAURUS через відсутність нових замовлень на них.

Але в цьому питанні уряд ФРН свою позицію під враженням війни Росії проти України тепер змінив. Німецькі ЗМІ повідомляють про два проєкти великих державних замовлень, які забезпечать як технічне вдосконалення TAURUS, так і продовження їхнього виробництва. Один пов'язаний з модернізацією наявних у Бундесверу ракет, інший - із замовленням нових з метою подвоїти сьогоднішній арсенал.

Ракети TAURUS оснастять новітніми цифровими технологіями

Нині на озброєнні армії Німеччини перебувають приблизно 600 ракет TAURUS, але тільки половина з них, вказують німецькі ЗМІ, перебуває у боєздатному стані. Інформаційне агентство dpa повідомило 2 грудня, що має у своєму розпорядженні копію листа, в якому міністерство фінансів ФРН просить бюджетний комітет Бундестагу схвалити виділення 829,8 мільйона євро на тепер уже другу модернізацію ракет. Вона передбачає, зокрема, впровадження новітніх цифрових технологій.

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За даними видання Politico, модернізація стосуватиметься 479 одиниць зброї. Вона має на меті, зокрема, забезпечити цим п'ятиметровим крилатим ракетам "повітря-земля", дальність польоту яких становить понад 500 кілометрів, здатність постійно летіти на низькій висоті та вражати ціль навіть у разі часткових збоїв у роботі супутникової системи GPS.

А німецький оборонний портал defence network повідомляє, що під час модернізації термін експлуатації ракет буде збільшено з нинішніх 25-ти до 40-45 років, вони отримають нові головки самонаведення, автоматизовану систему картографування і поліпшену обробку зображення.

Бойовий літак ВВС Німеччини, оснащений двома ракетами TAURUS Фото: MBDA Deutschand/ABACA/picture alliance

Сумнівів у тому, що Бундестаг виділить запитувані кошти, у німецьких ЗМІ немає, в тому числі й тому, що ще навесні на цьому наполягали депутати тоді ще дієздатної правлячої коаліції соціал-демократів, зелених та лібералів. Та й опозиційні поки що християнські демократи з огляду на зростання російської загрози навряд чи заперечуватимуть проти запланованого заходу зі зміцнення обороноздатності країни.

Тим паче, що саме вони, християнські демократи із консервативного блоку ХДС/ХСС, судячи з опитувань громадської думки, мають великі шанси після запланованих на 23 лютого 2025 року дострокових парламентських виборів очолити наступний уряд ФРН. А лідер цього блоку і ймовірний наступний канцлер Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) неодноразово закликав поставити TAURUS Україні.

Готується замовлення на 600 нових ракет TAURUS Neo

Але якщо такі поставки почнуться, то Бундесверу знадобиться поповнення свого арсеналу. Тому досить високі шанси, що за наступного уряду буде реалізовано й інший план, пов'язаний із цією системою зброї. За інформацією політичного тижневика Der Spiegel, міністр оборони ФРН Борис Пісторіус (Boris Pistorius) дійшов висновку, що Бундесверу потрібні ще 600 крилатих ракет TAURUS новітньої модифікації, яка отримала назву TAURUS Neo.

Про це міністр написав у листі, направленому бюджетному комітету Бундестагу, з проханням врахувати це прохання під час формування бюджету на 2025 рік. За даними Der Spiegel, виробництво такої кількості ракет обійдеться приблизно у 2,1 мільярда євро. Однак не всі ці кошти знадобляться одразу, оскільки перші екземпляри TAURUS Neo почали б надходити на озброєння Бундесверу у 2029 році.

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Нагадаємо, що й найвищий військовий керівник армії ФРН, генеральний інспектор Бундесверу генерал Карстен Броєр (Carsten Breuer), і міністр оборони Борис Пісторіус неодноразово попереджали, що Росія за нинішніх темпів військового виробництва та переозброєння своєї армії приблизно до 2029 року стане спроможною напасти на блок НАТО.

Генеральний інспектор Бундесверу генерал Карстен Броєр (ліворуч) і міністр оборони ФРН Борис Пісторіус Фото: Lisi Niesner/REUTERS

Масштабне розширення заводу з випуску керованих ракет

Тож усе йде до того, що завод у баварському містечку Шробенгаузені, де розташовується німецький завод європейського концерну MBDA (Matra BAE Dynamics Aerospatiale), який ледь не припинив випуск ракет TAURUS, тепер на багато років наперед буде забезпечений роботою з їхньої модернізації та виробництва. І не тільки цих ракет.

Оборонний концерн MBDA, що має виробничі майданчики у Великобританії, Німеччині, Іспанії, Італії та Франції, спеціалізується на випуску керованих ракет. Не випадково його співвласником є європейський аерокосмічний концерн Airbus, що випускає не тільки цивільні літаки-аеробуси, а й різноманітну військову продукцію. За виробництво однойменних крилатих ракет у концерні MBDA відповідає його дочірня компанія Taurus Systems GmbH.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (другий ліворуч) на церемонії початку розширення німецького заводу європейського оборонного концерну MBDA, Шробенгаузен, 18 листопада 2024 року Фото: MBDA/Bernhard Huber

Саме на заводі MBDA у Шробенгаузені буде розгорнуто перше в Європі виробництво ракет для американської системи ППО Patriot. З цією метою тут уже розпочали масштабне розширення виробничого майданчика, що дасть змогу збільшити випуск і інших видів ракет. На урочисту церемонію початку робіт 18 листопада 2024 року в баварську глибинку приїхав Борис Пісторіус. Він став першим міністром оборони ФРН, який відвідав це підприємство за 65 років його існування, що промовисто свідчить про нові пріоритети в політичному керівництві Німеччини.

До 2028 року, повідомила пресслужба німецького підрозділу MBDA, на кількох тисячах квадратних метрів буде споруджено виробничі цехи, бункери і складські приміщення. Під час майбутнього широкомасштабного розширення підприємства в Шробенгаузені кількість його співробітників збільшиться на чверть і перевищить 1700 осіб. Тож технічні можливості і персонал для поновлення і нарощування німецьких запасів далекобійних крилатих ракет TAURUS, призначених, зокрема, для враження особливо укріплених бункерів противника, у Німеччині будуть.