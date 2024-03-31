Компанія MBDA призупинила виробництво ракет Taurus

Керівник німецького дочірнього підрозділу виробника ракет Taurus, європейського концерну Matra BAE Dynamics Aerospatiale (MBDA), Томас Готтшильд (Thomas Gottschild) повідомив про призупинення виробництва ракет у зв'язку з відсутністю замовлень. Про це він повідомив в інтерв'ю газеті Augsburger Allgemeine, яке було опубліковане у суботу, 30 березня.

За словами Готтшильда, оборонна промисловість не має права випускати продукцію без замовлень на неї, а замовлень на Taurus не було. Водночас він попередив, що для поновлення виробництва ракет, які так хоче отримати Україна, потрібен певний час.

"Коли виробництво переривається, як у випадку з Taurus, це стає проблемою для нашої галузі, - пояснив він. - Тому що наші постачальники, які зачасту є малими та середніми підприємствами, у таких випадках припиняють виробництво. Вони часто не можуть дозволити собі фінансово підтримувати виробничі лінії у робочому стані. Тому, якщо ми отримаємо нові замовлення на Taurus, нашим постачальникам спочатку доведеться переладнатися і, наприклад, забезпечити себе необхідною сировиною".

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За його словами, "оборонна промисловість не може творити чудес", тобто після отримання замовлення виконувати поставку у дуже короткий строк. "Ось чому, дискутуючи з політиками, ми завжди вказуємо, наскільки сильно ми залежимо від того, щоб замовлення були для нас запланованими", - сказав Готтшильд. Також він наголосив, що "оборонна промисловість потребує довгострокових замовлень".

Шольц продовжує відмовляти Україні у наданні Taurus

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) тим часом й далі відкидає можливість постачання ракет Taurus Україні. Він пояснює це, зокрема, тим, що Німеччина намагається запобігти ескалації війни між Росією та Україною і не допустити війни між Росією та НАТО.

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Голова опозиційного "Християнсько-демократичного союзу" (ХДС) Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) навпаки активно виступає за надання Taurus Україні. За його словами, ракети допомогли б Україні "серйозно порушити лінії постачання російської армії".

Німецький Бундестаг більшістю голосів партій правлячої коаліції протягом останніх місяців двічі висловлювався проти надання ракет Taurus Україні.

Водночас більше половини німців (61 відсоток) також виступають проти постачання ракет Україні, а "за" висловилися лише 29 відсотків, свідчать дані репрезентативного соцопитування Deutschlandtrend, проведеного інститутом Infratest dimap на замовлення телеканалу ARD та газети Die Welt.