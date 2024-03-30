Страх - помічник Путіна: експрезидент ФРН про Taurus для ЗСУ

На думку Ґаука, Путін знає, що німці лякаються швидше, ніж поляки чи французи, тому й експлуатує цю тенденцію, але Німеччина не стане учасницею війни, якщо надасть Україні далекобійні ракети.

Колишній президент Німеччини Йоахім Ґаук (Joachim Gauck) застеріг німців від надмірного страху перед Росією, щоб не допомагати таким чином Володимиру Путіну, та висловив сподівання, що канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) зрештою перегляне свою відмову передавати Україні далекобійні крилаті ракети Taurus.

"Путін знає, що багато німців лякаються швидше, ніж, наприклад, поляки та французи. І він експлуатує цю тенденцію. Страх - помічник агресора. Будучи обмеженими страхом, ви більше не бачите можливих рішень", - сказав Ґаук 29 березня виданнями медіагрупи Redaktions Netzwerk Deutschland (RND).

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Ґаук: Німеччина має дати ЗСУ Taurus без жодних "але" і "якщо"

Експрезидент зазначив, що "не бачить залучення у війну через Taurus, як не бачать цього і фахівці з міжнародного права та військові експерти".

Раніше Ґаук уже розповідав, що обговорював питання Taurus з військовими експертами і після цих розмов дійшов висновку, що Німеччина має передати Збройним силам України (ЗСУ) ці ракети.

"Ми повинні використовувати все, що є в нашому розпорядженні. Без жодних "якщо" і "але". Тому що перемога Росії поставить під загрозу в середньостроковій перспективі також безпеку інших європейських держав", - пояснював він свою позицію.

Дискусії про Taurus тривають вже багато місяців, але Шольц виступає проти - через побоювання, що Україна битиме німецькими ракетами по території Росії та через імовірну необхідність надавати ЗСУ надалі ще й геодані для наведення на цілі чи німецьких солдатів для обслуговування ракет, що може бути розцінене деким як залучення у війну.

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