Експрезидент ФРН Ґаук виступає за постачання Taurus Україні

Нерішучість німецького уряду веде не тільки до зниження шансів України, а й до посилення загрози для вільного світу, вважає Йоахім Ґаук.

Колишній президент ФРН Йоахім Ґаук (Joachim Gauck) гостро розкритикував обережну позицію німецького уряду з питання поставок Україні ракет Taurus. "В умовах виснажливої позиційної війни і огидних авіаударів по українському цивільному населенню я з тривогою дивлюся на те, що ми робимо, і запитую, чи достатня наша підтримка", - заявив він в інтерв'ю газеті Bild am Sonntag, опублікованому в неділю, 7 січня.

Відповідаючи на запитання про постачання німецьких крилатих ракет Taurus, які просить Україна, Ґаук сказав: "Я не розуміюся на військовій справі, але я розмовляв із людьми, які володіють необхідними військовими знаннями. І після цих розмов більше не можу зрозуміти, чому ми вагаємося з постачанням цієї зброї та інших боєприпасів".

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Ґаук зауважив, що не існує міжнародної правової заборони на надання збройної допомоги жертві агресії. "Ось чому нам дозволено це робити. І ми повинні це зробити - використовуючи все, що є в нашому розпорядженні. Без жодних "якщо" і "але". Тому що перемога Росії поставить під загрозу в середньостроковій перспективі також безпеку інших європейських держав".

Експрезидент ФРН розкритикував, зокрема, канцлера Олафа Шольца (OIaf Scholz). "Канцлер повинен постійно запитувати себе, чи не відстає він від своєї сформульованої вимоги зробити все, щоб Росія не прийшла до переможного (для неї. - Ред.) миру, - сказав колишній федеральний президент. - Виникає подив, коли нерішучість уряду веде не тільки до зниження шансів України, а й до посилення загрози для вільного світу".

Чому Шольц проти постачання ракет Taurus

Taurus - одні з найсучасніших високоточних ракет Бундесверу з дальністю дії 500 кілометрів. Вважається, що вони ідеально підходять для руйнування бункерів і мостів.

Дискусії про необхідність надання Німеччиною цих ракет Україні тривають багато місяців. Як писали ЗМІ, зокрема видання Frankfurter Allgemeine Zeitung, уряд Шольца не наважується спрямувати їх із двох причин: "Через можливість завдавати цими крилатими ракетами удари по цілях, розташованих у глибині російської території, і через те, що Україні, мабуть, довелося б надавати геодані або обслуговуючий персонал".

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Позиція федерального канцлера зазнає різкої критики, як з боку опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС), так і з боку партнерів соціал-демократів у правлячій коаліції - "Зелених" і Вільної демократичної партії Німеччини. Проте речник уряду заявив 3 січня, що позиція Берліна щодо цього залишається незмінною.