У ФРН пожвавилися заклики до постачання Києву ракет Taurus

Голова комітету Бундестагу з оборони вважає, що без збільшення військової допомоги Києву обіцянка ФРН підтримувати Україну "стане порожнім звуком".

На тлі посилення масованих повітряних ударів Росії по Україні, голова комітету німецького Бундестагу з оборони Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) знову закликала уряд ФРН схвалити постачання Україні німецьких крилатих ракет Taurus, повідомляє агентство AFP з посиланням на портал T-Online у вівторок, 2 січня.

"Україні потрібно більше боєприпасів, більше запчастин, і Taurus повинні почати передавати негайно, щоби остаточно ускладнити російську логістику", - заявила політикиня.

За її словами, дане Німеччиною зобов'язання підтримувати Україну стільки, скільки необхідно, "стане порожнім звуком", якщо ФРН із союзниками не підтримуватимуть Київ "значно сильніше". Це стосується і європейської коаліції з постачання винищувачів F-16, яка має "набагато швидше набирати оберти", сказала Штрак-Ціммерманн.

Минулого тижня, після попереднього масованого удару, з подібним закликом виступав і колишній голова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфґанґ Ішинґер (Wolfgang Ischinger), який пропонував висунути Росії "Taurus-ультиматум".

"Зелені" та ХДС/ХСС підтримують постачання ракет

Членкиня комітету Бундестагу з оборони з партії "Союз-90"/"Зелені" Сара Нанні (Sara Nanni) наголосила, що німецька підтримка України зіткнулася з проблемами при плануванні через "напружені дебати щодо бюджету". Зараз Україна гостро потребує боєприпасів для артилерії, ракет Taurus та запчастин для поставленої ФРН важкої техніки, перерахувала Нанні.

Блок ХДС/ХСС також має намір відновити свої вимоги щодо постачання Україні ракет великої дальності, пише AFP з посиланням на "Augsburger Allgemeine". Список вимог блоку, серед яких буде і збільшення військової допомоги Києву, у ХДС/ХСС мають намір ухвалити на своєму з'їзді на початку січня.

Обговорення передачі Taurus Україні

Дискусії про необхідність постачання ракет Taurus Україні тривають багато місяців. Як писали німецькі ЗМІ, зокрема Frankfurter Allgemeine Zeitung, уряд канцлера Олафа Шольца (OIaf Scholz) не наважується на це з двох причин: "через можливість завдавати цими крилатими ракетами ударів по цілях, розташованих у глибині російської території та через те, що Україні, мабуть, довелося б надавати геодані чи обслуговуючий персонал".

Читайте також: Більшість німців проти надання ЗСУ далекобійних ракет Taurus