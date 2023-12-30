На Радбезі ООН засудили РФ за масований удар по Україні

На засіданні Ради безпеки ООН, скликаному на прохання України та її союзників, Росія зазнала гострої критики за масований ракетний та дроновий удар по території України в ніч та зранку 29 грудня, повідомляє Reuters. Більшість країн-членів Радбезу ООН, зокрема США, Великобританія, Франція, засудили дії Москви.

"Трагічно, що 2023 рік закінчується так само, як і розпочався - нищівним насильством щодо народу України, - заявив після брифінгу щодо атаки помічник генерального секретаря ООН Халед Хіарі. - Знову українці змушені проводити свята в пошуках притулку, розбираючи завали та ховаючи загиблих в умовах холодів".

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США звинуватили РФ у відволіканні уваги Радбезу ООН

Радник-посланник місії США при ООН Джон Келлі зазначив, що президент РФ Володимир Путін замість миру "обрав відзначити цей святковий сезон і розпочати новий рік безпрецедентною кількістю дронових і ракетних ударів по іншій державі-члену ООН". Він звинуватив РФ у цілеспрямованому відволіканні Ради Безпеки ООН темами про Революцію Гідності в Україні десятирічної давнини, доки готувалася до удару по українських містах, пише "Укрінформ".

"Два дні тому РФ організувала засідання Ради Безпеки, щоби згадати про події 10-річної давнини, - зауважив представник США. - Саме на це Росія відволікала увагу Ради цього тижня, поки планувала свою найбільшу повітряну атаку на Україну, її міста й критичну інфраструктуру від початку незаконного повномасштабного вторгнення".

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш також рішуче засудив масовану атаку Росії на Україну, зазначив його речник Стефан Дюжаррік. "Напади на цивільних та цивільну інфраструктуру порушують міжнародне гуманітарне право, є неприйнятними і мають бути негайно припинені", - йдеться в заяві Дюжарріка.

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Китай утримався від критики РФ

Водночас заступник постійного представника Китаю в ООН Ґен Шуан не засудив атаку і закликав до "політичного вирішення" щодо війни Росії проти України. Посол Росії в ООН Василь Небензя заперечив відповідальність РФ за жертви серед цивільних, переклавши її на українську ППО і стверджуючи, що Росія нібито завдала ударів лише по військовій інфраструктурі в Україні.

Кислиця: РФ - загроза не лише для України

Натомість постійний представник України в ООН Сергій Кислиця зазначив, що доки Росія "здатна вбивати довіру та цілісність Радбезу ООН, вона почуватиметься вільно, вбиваючи невинних людей в Україні та за її межами".

"Лише погляньте на список цілей, які так "хоробро" знищила Росія минулої ночі: пологовий будинок, навчальні заклади, торговельний центр, 45 багатоповерхових житлових будинків, приватні будинки, дві церкви, комерційні та складські приміщення, автостоянка", - цитує Кислицю "Укрінформ".

Він додав, що "російський повітряний терор становить небезпечну загрозу не лише для України, а й для сусідніх країн", маючи на увазі інформацію про порушення повітряного простору Польщі російською ракетою.

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