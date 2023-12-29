Реакції експертів ФРН на ракетний удар 29 грудня по Україні

Росія здійснила одну з наймасштабніших комбінованих атак з повітря по Україні від початку війни. Постраждали цивільні об'єкти - пологовий будинок, торговельний центр, житлові будинки. Реакції німецьких експертів - у DW.

"Найтяжчий удар по цивільній інфраструктурі від початку загарбницької війни, включно з житловими та пологовими будинками", - так прокоментував у мережі Х професор Університету Бундесверу в Мюнхені Карло Масала (Carlo Masala) масований ракетний удар, завданий по території України 29 грудня армією Росії. Російські ракети у цей день війни Росії проти України влучили в багато українських міст. Серед них - Київ, Львів, Харків, Дніпро, Запоріжжя, Одеса. Кількість загиблих, за попередніми даними, становила щонайменше 30 загиблих - це мирні жителі. Поранених на час публікації налічувалося понад 130 осіб. Серед цивільних об'єктів у різних містах, які постраждали внаслідок атак, є пологовий будинок, торговельний центр, житлові будинки, школа та дитячий садок.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що загалом уночі та вранці 29 грудня російські військові застосували проти України 122 ракети і 36 безпілотників. Атака здійснювалася двома хвилями - вночі та вранці. Для ударів армія РФ задіяла, як повідомляється, широкий арсенал ракет. Серед них були ракети Х-22, Х-101/Х-505, Х-55, а також переобладнані для наступальних операцій ракети C-300 і ударні дрони типу "Шахед/Герань".

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Атаки, яких "на жаль, слід було очікувати"

"На жаль, таких атак слід було очікувати", - написав DW експерт Мюнхенської конференції з безпеки, колишній співробітник міністерства оборони ФРН Ніко Ланґе (Nico Lange). Як і багато військових експертів, Ланґе виходить з того, що російська армія протягом кількох місяців економила ракети, поповнюючи тим часом свої запаси за рахунок виробництва нових.

Відео наслідків масованої атаки РФ по Україні To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

У нападі 29 грудня Росія використовувала різні типи ракет, а також дрони, і застосування останніх, згідно зі статистикою ЗСУ, зростає щомісяця. У грудні такі атаки дронами стали практично щоденними. "Росія атакує хвилями з ракет і дронів по критичній інфраструктурі в українських містах, пов'язаній з електрикою, водою та опаленням, для того, щоб тероризувати населення і ускладнити йому життя", - додав Ланґе, коментуючи для DW російські ракетні атаки.

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Однак атаки, подібні до тієї, що Росія завдала по Україні 29 грудня, переслідують не лише військові цілі або здійснюються задля залякування жителів України, але покликані також дати сигнал власному населенню, переконаний Ланґе. "Як мінімум, частково такі атаки здійснюються для того, щоб показати людям у Росії: дивіться, ми маємо силу, ми на щось здатні", - пояснив він. Росіяни йдуть на новорічні канікули, зазначив у зв'язку з цим Ланґе, і найближчими днями "вся Росія сидітиме вдома, багато питиме, дивитися телевізор і говоритиме. Путіну потрібно щось їм показати". Експерт передбачає, що Росія здійснюватиме нові подібні ракетні удари протягом усієї зими.

Сигнали українцям, росіянам та Заходу

Масований ракетний удар по Україні 29 грудня має на меті позбавити європейців бажання чинити опір. "Ці удари - катастрофа для України та послання решті Європи: опір марний. Досить", - написала в мережі Twitter директорка Центру Європи та США при Брукінгському інституті Констанце Штельценмюллер (Constanze Stelzenmüller).

Зважаючи на все, безпрецедентний ракетний удар 29 грудня може мати кілька пояснень, окрім наміру завдати руйнувань на місцях, сказав в інтерв'ю DW Андреас Умланд (Andreas Umland), експерт Стокгольмського центру досліджень Східної Європи. Це могла бути акція відплати за нещодавно знищений у Феодосії корабель "Новочеркаськ", і це може бути "сигналом Заходу, який говорить про те, що Росія продовжуватиме нещадно воювати, і сигнал для українців, що західна техніка не може їх захистити", пояснив Умланд.

Утім, дискусії щодо таких атак часом "надто раціональні", зауважив експерт, тоді як увагу треба звертати і на нераціональні аспекти агресії. На погляд Умланда, ідеться про "українофобію та нещадність" російської влади. "Раціональність атак по цивільній інфраструктурі не зовсім зрозуміла, адже вона, швидше за все, посилює українську та західну позиції", - додав Умланд. Удари по цивільних об'єктах для експерта стали ще однією ілюстрацією геноцидального характеру російської агресії проти України, а також відсутності стратегічного плану у Москви.

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"Росія не зацікавлена у переговорах та у мирі"

Ракетна атака 29 грудня розвіяла "два великі міфи", написав у мережі Х військовий оглядач газети Bild Юліан Репке (Julian Röpcke). По-перше, атаки показали, що військові можливості Росії не закінчаться "ось-ось", і в неї "є величезні резерви, які щодня поповнюються". Другий міф стосується можливостей української протиповітряної оборони. "Поставлені союзниками України засоби ППО не захищають українське населення від російського терору, як нас переконують Олаф Шольц та інші", - додав Репке.

Використовуючи офіційні цифри ЗСУ, Репке підрахував, що якщо ракет та дронів було запущено 158, а збито 114, то коефіцієнт результативності ППО України 29 грудня становив "трохи менше 73 відсотків". Для захисту всієї території потрібно, за його словами, "вп'ятеро більше" систем Patriot, Iris-T та інших.

Нарешті, своїм ракетним ударом Росія продемонструвала, що "не зацікавлена в переговорах чи мирі й дискваліфікувала себе як партнер із переговорів. Росія має бути переможена військовим та політичним шляхом, мир може бути лише після (падіння) нинішнього варварського режиму", - підсумував Репке.