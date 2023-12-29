Генерал Бундесверу: Воєнний потенціал Росії недооцінили

Генерал-майор збройних сил Німеччини (Бундесвер) Крістіан Фройдінґ (Christian Freuding) вважає, що при аналізі розвитку війни Росії проти України деякі можливості РФ не були враховані. Про це глава ситуаційного центру по Україні при міністерстві оборони ФРН заявив в інтерв'ю Süddeutsche Zeitung, оприлюдненому в п'ятницю, 29 грудня.

"Здатність росіян триматися спочатку не розглядалася так, як ми оцінюємо її сьогодні", - заявив генерал.

Фройдінґ зауважив: в Бундесвері не припускали, що Росії вдасться посилити військові спроможності. "Вони нарощують свій військово-промисловий комплекс, розширюють його, збільшують виробничі потужності, незважаючи на найжорстокіший режим санкцій", - зазначив він.

Також, за словами представника міноборони, "не бачили або не хотіли бачити" можливості РФ отримувати необхідні товари від союзників. "Чи то Північна Корея, чи то Китай, навіть південні країни. І навіть якщо ці держави постачатимуть лише освітлення для холодильників, то й воно потім може бути використане у воєнних цілях", - зазначив генерал.

Читайте також: "Доставлять все": паралельний імпорт до Росії з Казахстану

Російські втрати - величезні

Говорячи про Україну, Фройдінґ зазначив, що очікування максимально можливих воєнних успіхів при контрнаступі були "безумовно перебільшені в ретроспективі".

Водночас він наголосив, що, з воєнної точки зору, Збройні сили України (ЗСУ) досягли успіху. "80 відсотків території України, як і раніше, вільні, і це після двох років боротьби з так званою військовою наддержавою. Вони повернули собі 50 відсотків втрачених територій. Російський Чорноморський флот де-факто витіснений з західної частини Чорного моря", - підкреслив генерал.

Крім того, Україні все частіше вдається завдавати ударів глибоко за лінією фронту, навіть і використанням кустарних систем озброєння, зауважив він.

Фройдінґ наголосив, що російські втрати в людях і матеріальних засобах - величезні. "Ми припускаємо, що вони зазнали втрат бойових танків і бойових машин піхоти у чотиризначному діапазоні", - сказав він.

Ставка Бундесверу - на безпілотники

Щодо Бундесверу, то Фройдінґ, який також очолює штаб планування в міноборони, сказав, що важливим уроком війни Росії проти України стало нове значення застосування безпілотників.

"Зараз ми створили цільову групу з безпілотних літальних апаратів. Це дозволить нам швидко надати військам різні типи безпілотників і систем безпілотної оборони, щоб ми могли розпочати тренування та експерименти", - розповів він.

За словами генерала, це питання стало актуальним не лише для механізованих армійських підрозділів Бундесверу. "Використання дронів і захист від них стануть завданням для всіх військовослужбовців", - наголосив він.