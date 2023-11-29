НАТО: Російська армія втратила в Україні 300 тисяч осіб
Втрати російської армії з початку повномасштабного вторгнення в Україну перевищили 300 тисяч осіб убитими і пораненими, заявив генеральний секретар Північнотлантичного альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг у середу, 29 листопада.
"У військовому відношенні Росія втратила значну частину своїх звичайних збройних сил", - сказав Столтенберг і додав, що РФ також втратила "сотні літаків і тисячі танків".
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Столтенберг: У Путіна високий поріг толерантності до жертв
Генсек не уточнив, скільки з 300 тисяч російських окупантів загинули, а скільки дістали поранення в Україні.
Водночас він застеріг від надій на те, що великі втрати призведуть до швидкого завершення Росією війни проти України.
За його словами, у президента РФ Володимира Путіна "високий поріг толерантності", коли йдеться про жертви.
Про втрати українців влада України та її союзники не повідомляють.
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