НАТО: Російська армія втратила в Україні 300 тисяч осіб

Росія з початку повномасштабної війни проти України втратила понад 300 тисяч армійців, сотні літаків і тисячі танків, заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Втрати російської армії з початку повномасштабного вторгнення в Україну перевищили 300 тисяч осіб убитими і пораненими, заявив генеральний секретар Північнотлантичного альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг у середу, 29 листопада.

"У військовому відношенні Росія втратила значну частину своїх звичайних збройних сил", - сказав Столтенберг і додав, що РФ також втратила "сотні літаків і тисячі танків".

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Столтенберг: У Путіна високий поріг толерантності до жертв

Генсек не уточнив, скільки з 300 тисяч російських окупантів загинули, а скільки дістали поранення в Україні.

Водночас він застеріг від надій на те, що великі втрати призведуть до швидкого завершення Росією війни проти України.

За його словами, у президента РФ Володимира Путіна "високий поріг толерантності", коли йдеться про жертви.

Про втрати українців влада України та її союзники не повідомляють.

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