Просування до Авдіївки коштує РФ тисяч жертв - Британія

Війська РФ, просуваючись до Авдіївського коксохімічного заводу, посунули лінію фронту на 2 км - ціною тисяч своїх життів. ЗСУ, в яких там одна з основних оборонних позицій, контролюють коридор завширшки 7 км.

Останніми днями війська РФ мають невеликий прогрес у спробі оточити Авдіївку, проте це їм вдалося зробити ціною життя тисяч своїх бійців, ідеться в щоденному аналітичному огляді британської військової розвідки від вівторка, 28 листопада.

"З початку жовтня 2023 року на цій ділянці російські війська посунули лінію фронту на два кілометри. Цей, хоч і скромний, прогрес, імовірно, є одним з найбільших російських досягнень з весни 2023 року. Це коштувало задіяним у наступі підрозділам тисяч жертв", - йдеться у повідомленні, опублікованому міністерством оборони Великобританії в соціальній мережі Х (колишній Twitter).

Британські розвідники додають, що ця операція поступово наближає російські війська до Авдіївського коксохімічного заводу, де Збройні сили України (ЗСУ) займають одну з основних оборонних позицій.

"Україна продовжує контролювати коридор завширшки приблизно сім кілометрів, через який вона продовжує забезпечувати місто", - йдеться в звіті.

Рекордні втрати РФ

Напередодні британська розвідка заявила, що листопад став найсмертоноснішим для армії РФ з початку повномасштабної війни проти України. Втрати значною мірою спричинені російським наступом на Авдіївку.

"Раніше найсмертоноснішим місяцем для Росії був березень 2023 року - у розпал російського наступу на Бахмут", - йшлося в огляді.

Втрати ЗСУ українська влада та союзники традиційно не розголошують.