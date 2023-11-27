Розвідка Британії: у РФ - рекордні втрати з початку війни

У листопаді 2023 року через спроби захопити Авдіївку російська армія втрачає майже тисячу військових на добу. Під час атаки на Бахмут втрати складали в середньому 776 осіб за день.

Втрати російських військ у листопаді 2023 року в середньому становлять 931 особу на добу, що робить цей місяць найсмертоноснішим для армії РФ з початку повномасштабної війни проти України.

Про це йдеться в щоденному аналітичному огляді британської військової розвідки, опублікованому в понеділок, 27 листопада, міністерством оборони Великобританії в соціальній мережі Х (колишній Twitter).

Зазначається, що за останні шість тижнів, імовірно, спостерігався один з найвищих показників втрат росіян за весь час війни. Такі втрати значною мірою спричинені російським наступом на Авдіївку, пояснюється в звіті.

"Раніше найсмертоноснішим місяцем для Росії був березень 2023 року з середніми втратами 776 осіб на день, у розпал російського наступу на Бахмут", - йдеться в огляді.

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Розвідка посилається на дані генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ). Британські розвідники зауважують, що не можуть перевірити методологію підрахунку, але вважають ці цифри правдоподібними, "якщо брати загальну кількість, включно з убитими та пораненими".

Втрати ЗСУ українська влада та союзники традиційно не розголошують.

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ISW: війська РФ мають незначні успіхи поблизу Авдіївки

Цього ж дня аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) з посиланням на геолокаційні кадри повідомили, що військам РФ вдалося дещо просунутись до Авдіївки: на північний захід від Красногорівки (сім кілометрів від Авдіївки) та в східній частині промислової зони на південно-східній околиці Авдіївки.

Тим часом генштаб ЗСУ у ранковому зведенні повідомив про масивні атаки російських військ на Авдіївському напрямку. За даними генштабу наступ на Авдіївку ведеться за підтримки авіації.

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