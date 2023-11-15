Зеленський: Втрати РФ під Авдіївкою більші, ніж під Бахмутом

У Путіна зараз дуже цинічна й конкретна політична мета - він хоче показати хоча б якийсь тактичний результат на війні проти України до першої половини грудня, коли оголосить про свої вибори, вважає Володимир Зеленський.

Росія вже втрачає під Авдіївкою солдатів і техніку швидше та масштабніше, ніж, зокрема, під Бахмутом, заявив президент України Володимир Зеленський.

“Витримувати цей їхній натиск надзвичайно складно. І кожен наш воїн, який тримає позиції, кожен наш воїн, який виконує бойові завдання саме там, заслуговує на надзвичайну нашу вдячність. Справжні герої!”, - наголосив він у відеозверненні до українців за підсумками доби 14 листопада.

"У Путіна зараз дуже цинічна й конкретна політична мета"

Зеленський додав, що у президента РФ Володимира Путіна "зараз дуже цинічна й конкретна політична мета - і він готовий убити скільки завгодно своїх людей, бо хоче на першу половину грудня показати хоча б якийсь тактичний результат". "Тоді, коли планує оголосити про свої вибори", - зазначив президент.

Читайте також: Путін балотуватиметься на виборах 2024 року - Reuters

Він наголосив, що "чим більше російської сили буде знищено під Авдіївкою, то гіршою для ворога буде загальна ситуація та загальний перебіг війни". "Я хочу зараз особливо відзначити воїнів 53-ї та 110-ї окремих механізованих бригад і артилеристів 55-ї окремої артилерійської бригади. Усі вони б'ються саме на Авдіївському напрямку й цими днями дали Україні найкращі результати”, - додав він.

Своєю чергою речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун повідомив "Українській правді", що 14 листопада на Авдіївському напрямку українські військові знищили російський штурмовик Су-25 - вже восьмий літак на цьому напрямку від початку активізації штурмових дій 10 жовтня.

Читайте також: Зеленський - Сунаку: Росіяни втратили під Авдіївкою щонайменше бригаду

Бої за Авдіївку

Російські військові вже більше місяця штурмують Авдіївку з усіх боків і потроху оточують місто.

Як повідомляє проєкт DeepState, зараз Збройні сили України (ЗСУ) мають ділянку у кілька кілометрів, щоб поповнювати свій гарнізон у місті боєприпасами та особовим складом.

Читайте також: РФ незначно просунулася під Авдіївкою - ISW

Бої за Авдіївку: "Давайте поїдемо, поки всіх не повбивало" To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Тут, напевно, своєю смертю не помреш": ситуація в Авдіївці To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video