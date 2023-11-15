Зеленський: Втрати РФ під Авдіївкою більші, ніж під Бахмутом
Росія вже втрачає під Авдіївкою солдатів і техніку швидше та масштабніше, ніж, зокрема, під Бахмутом, заявив президент України Володимир Зеленський.
“Витримувати цей їхній натиск надзвичайно складно. І кожен наш воїн, який тримає позиції, кожен наш воїн, який виконує бойові завдання саме там, заслуговує на надзвичайну нашу вдячність. Справжні герої!”, - наголосив він у відеозверненні до українців за підсумками доби 14 листопада.
"У Путіна зараз дуже цинічна й конкретна політична мета"
Зеленський додав, що у президента РФ Володимира Путіна "зараз дуже цинічна й конкретна політична мета - і він готовий убити скільки завгодно своїх людей, бо хоче на першу половину грудня показати хоча б якийсь тактичний результат". "Тоді, коли планує оголосити про свої вибори", - зазначив президент.
Читайте також: Путін балотуватиметься на виборах 2024 року - Reuters
Він наголосив, що "чим більше російської сили буде знищено під Авдіївкою, то гіршою для ворога буде загальна ситуація та загальний перебіг війни". "Я хочу зараз особливо відзначити воїнів 53-ї та 110-ї окремих механізованих бригад і артилеристів 55-ї окремої артилерійської бригади. Усі вони б'ються саме на Авдіївському напрямку й цими днями дали Україні найкращі результати”, - додав він.
Своєю чергою речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун повідомив "Українській правді", що 14 листопада на Авдіївському напрямку українські військові знищили російський штурмовик Су-25 - вже восьмий літак на цьому напрямку від початку активізації штурмових дій 10 жовтня.
Читайте також: Зеленський - Сунаку: Росіяни втратили під Авдіївкою щонайменше бригаду
Бої за Авдіївку
Російські військові вже більше місяця штурмують Авдіївку з усіх боків і потроху оточують місто.
Як повідомляє проєкт DeepState, зараз Збройні сили України (ЗСУ) мають ділянку у кілька кілометрів, щоб поповнювати свій гарнізон у місті боєприпасами та особовим складом.
Читайте також: РФ незначно просунулася під Авдіївкою - ISW