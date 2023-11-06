Путін балотуватиметься на виборах 2024 року - Reuters

Президент Росії Володимир Путін висуватиме свою кандидатуру на президентських виборах 2024 року й уже ухвалив відповідне рішення, повідомило в понеділок, 6 листопада, інформаційне агентство Reuters з посиланням на шість неназваних поінформованих джерел.

За даними анонімних співрозмовників Reuters, це може дозволити йому залишатися при владі до 2030 року, оскільки Путін "відчуває, що він мусить провести Росію через найнебезпечніший період за останні десятиліття". Джерело видання повідомило, що радники Путіна зараз готуються до передвиборчої кампанії та його переобрання.

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Для Путіна, який, згідно з опитуваннями громадської думки, має рейтинг довіри в Росії на рівні 80 відсотків, вибори є чистою формальністю. У разі висунення його кандидатури йому практично гарантована перемога з огляду на підтримку з боку держави і держЗМІ та майже повну відсутність інакомислення в суспільстві, пише Reuters.

Пєсков: Путін поки не робив жодних заяв щодо участі у виборах 2024 року

Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков заявив у понеділок, що досі Путін не оголошував рішення про висування своєї кандидатури на новий президентський термін.

"Жодних заяв Путін з цього приводу ще не робив. Та й сама кампанія офіційно ще не оголошувалась", - сказав представник Кремля, якого цитує російська агенція ТАСС. Рішення про дату виборів Рада Федерації РФ ухвалить у грудні 2023 року, після чого політичні партії мають провести свої передвиборчі з'їзди та офіційно висунути кандидатів. Путін має право висуватися на новий термін повноважень, проте ще не говорив про своє рішення щодо цього питання, зазначає ТАСС.

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Днями російське ділове видання "КоммерсантЪ" повідомляло , що неформальна передвиборча кампанія Володимира Путіна може розпочатися вже в листопаді. Раніше Пєсков зазначав, що якщо Путін висуне свою кандидатуру на новий термін, то реальної конкуренції на виборах йому ніхто не зможе скласти, нагадує "Фонтанка.РУ".

ПАРЄ: Росія - де-факто диктатура

Нагадаємо, що 12 вересня Комітет Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) з правових питань та прав людини висловив занепокоєння щодо легітимності та законності поправок, внесених до конституції Росії ще в липні 2020 року.

Як зазначалося в коментарі на сайті ПАРЄ, ці поправки, зокрема скасування обмежень на президентський термін, дозволили Володимиру Путіну залишатися на посаді до 2036 року, тобто до часу, коли йому виповниться 83 роки.

"Безмежна влада президента, що виникла внаслідок украй тривалого терміну перебування на посаді вкупі з браком будь-яких стримувань і противаг, як-от сильний парламент, незалежна судова система, вільні засоби масової інформації та активне громадянське суспільство, перетворила Російську Федерацію де-факто на диктатуру", - заявили тоді в ПАРЄ.