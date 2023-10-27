Зеленський: Під Авдіївкою Росія втратила щонайменше бригаду

Президент України в розмові з прем'єром Британії заявив, що РФ не полишає спроб окупувати весь Донбас, але втратила під Авдіївкою щонайменше бригаду.

Президент України Володимир Зеленський провів у п'ятницю, 27 жовтня, телефонну розмову з прем'єр-міністром Великобританії Ріші Сунаком. Як повідомляють Офіс президента України та Даунінґ-стріт, вони обговорили ситуацію на фронті.

"Росія й далі намагатиметься окупувати весь Донбас. Окупанти здійснили кілька спроб оточити Авдіївку, але щоразу наші воїни зупиняли їх і відкидали назад, завдаючи болісних втрат. У цих спробах ворог втратив щонайменше бригаду", - сказав Зеленський.

"Лідери високо оцінили мужність та успіхи Збройних сил України, які продовжують відтісняти російські війська", - повідомили в офісі Сунака.

Війська РФ активізували наступ на Авдіївкув жовтні, завдаючи масованих ударів по місту. Інформацію про власні втрати Україна не надає.

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Зеленський і Сунак обговорили посилення української ППО

Під час розмови з Сунаком Зеленський також поінформував його про ситуацію в Чорному морі та про дії Росії, які створюють небезпеку для цивільного судноплавства. Президент України запевнив, що, попри всі загрози, "зерновий коридор" продовжить функціонувати, а прем'єр Британії - що продовжуватиме підтримувати всі зусилля для цього.

Зеленський також подякував Сунаку за допомогу Україні, зокрема за нещодавній пакет оборонної підтримки на 100 мільйонів фунтів стерлінгів. Вони обговорили подальшу військову співпрацю, зокрема щодо посилення української системи протиповітряної оборони (ППО) ракетами та засобами для боротьби з дронами. Британський прем'єр запевнив, що працюватиме з союзниками над координацією оборонної допомоги, щоб допомогти захистити українську критично важливу інфраструктуру.

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