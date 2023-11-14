РФ незначно просунулася під Авдіївкою - ISW

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) фіксують продовження наступу російських військ у районі Авдіївки та підтверджують їх просування до східної околиці Степового. Такий висновок містить оприлюднений у понеділок, 13 листопада, щоденний аналітичний звіт ISW .

Автори звіту вказують, що аналіз геолокаційних кадрів, опублікованих 10 листопада, свідчить про просування російських військ до східної околиці Степового, що за три кілометри на північ від Авдіївки. При цьому ISW наводить твердження так званих російських "воєнкорів" й мілітаристських інформресурсів, які повідомляли про бої біля Авдіївського коксохімічного заводу. А дехто з них взагалі стверджував, що РФ ніибито захопила завод. Втім, у ISW не змогли підтвердити це.

Водночас російські "воєнкори" заявляли про успішні контратаки та просування українських військ поблизу Авдіївки, зазначається у звіті. Йдеться про просування до залізничної станції біля Степового та біля ресторану "Царська охота" на південь від Авдіївки.

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У своєму звіті аналітики інституту також посилаються й наявні на дані генштабу ЗСУ, який зазначив, що поблизу Авдіївки та навколишніх населених пунктів українські військові відбили низку російських атак. Зокрема, на південний схід і південь від Новокалинового (11 км на північний захід від Авдіївки), на схід від Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки) і Новобахмутівки (13 км на північний схід від Авдіївки), а також поблизу Авдіївки та Сіверного (6 км на захід від Авдіївки).

Наступ РФ поблизу Бахмута та Куп'янська

Крім того, у своєму звіті аналітики ISW вказують, опираючись на гелокаційні кадри за 12 листопада, на просування російських окупаційних військ на захід від Ягідного, що за два кілометри на північ від Бахмута. При цьому кілька російських "воєнкорів" стверджували, що РФ перетнула залізничну колію поблизу Кліщіївки, однак ISW наразі не може підтвердити це твердження.

Також, як вказується у звіті ISW, російські війська 13 листопада продовжили наступальні дії на рубежі Куп'янськ-Сватове. Аналітики також посилаються на геолокаційні кадри, опубліковані 13 листопада, які показують просування РФ на захід від Володимирівки, що за 19 кілометрів на північний захід від Сватового.

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Операції України на лівобережжі Херсонщини

Також аналітики ISW зазначають, що українські війська продовжували наземні операції на лівому березі Херонської області. Як доказ у звіті знову наводться твердження російських "воєнкорів" 12 і 13 листопада про те, що українські війська утримують позиції в Кринках (два кілометри від річки Дніпро) і незначно розширили зону контролю на південь від поселення.

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За твердженням російських "воєнкорів", українські захисники намагаються закріпитися біля Пойми (10 кілометрів на південний схід від міста Херсона та чотири кілометри від річки Дніпро) та Піщанівки (13 кілометрів на південний схід від міста Херсона та три кілометри від річки Дніпро).

Аналітики інституту у своєму звіті згадали і повідомлення російських державних агенцій про "перегрупування" російських військ на лівому березі Дніпра, яке було відразу ж видалено. У ISW не знають з чим це пов'язано, але припускають, що це може про інформаційну операцію з метою змусити українські сили недооцінити наявну російську живу силу на лівомі березі Херсонської області або ж може свідчити про реальні дискусії у російському військовому командуванні.