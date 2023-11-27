Війська РФ мають незначні успіхи поблизу Авдіївки - ISW

Під час боїв військам Росії вдалося просунутися на двох напрямках поблизу Авдіївки, зазначають в Інституті вивчення війни. У генштабі ЗСУ запевняють, що успішно відбивають усі атаки росіян.

Російським військам вдалося досягти незначного просування на північний захід і південний схід від Авдіївки Донецької області унаслідок боїв. На це вказують аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) в щоденному огляді за 26 листопада з посиланням на геолокаційні кадри.

За даними аналітиків, унаслідок наступальних дій сили Росії зуміли незначно просунутися на північний захід від Красногорівки, що розташована сім кілометрів на північний захід від Авдіївки, а також в східній частині промислової зони на південно-східній околиці Авдіївки.

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На підтвердження своїх слів, аналітики інституту посилаються на відео з геолокацією за 26 листопада, на якому видно, як російська бронетехніка атакує українські позиції в північній частині промзони на південно-східній околиці Авдіївки.

Хоч російські військові блогери - так звані "воєнкори" - майже одностайно стверджували, що 26 листопада російські війська захопили всю промислову зону біля залізничної станції Ясинувата-2, однак фото- та відеодоказів цих тверджень фахівці ISW поки не виявили.

Генштаб ЗСУ: Десятки атак військ РФ поблизу Авдіївки за добу

Тим часом генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) повідомив у понеділок, 27 листопада, в своєму традиційному ранковому зведенні про масивні атаки військ РФ на Авдіївському напрямку. За даними генштабу ЗСУ, наступ на Авдіївку ведеться за підтримки авіації.

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"Безуспішними були наступальні дії противника східніше Новобахмутівки, південніше Новокалинового, Сєверного, Степового, Авдіївки та Первомайського Донецької області, де силами оборони відбито 30 атак", - йдеться в зведенні Генштабу ЗСУ.