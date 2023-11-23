Залужний: Обстановка на фронті ускладнена

Головнокомандувач ЗСУ вперше взяв участь в засіданні "Рамштайн" і доповів про ситуацію на фронті. За даними генштабу, РФ не покидає спроб оточити Авдіївку.

Головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Валерій Залужний вперше взяв участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України (відома як формат "Рамштайн"), яке пройшло 22 листопада, та поінформував партнерів щодо ситуації на полі бою.

"Зазначив, що обстановка на фронті ускладнена, проте контрольована. ЗСУ продовжують вести оборонні та наступальні операції. Доповів про дії росіян, загрози та їхні імовірні плани на найближчий час", - написав Залужний у Telegram.

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Генштаб: РФ і далі прагне оточити Авдіївку

У зведенні генерального штабу ЗСУ вранці в четвер, 23 листопада, повідомляється, що на Куп'янському напрямку війська РФ вели штурмові дії в районах Синьківки, північно-східніше Петропавлівки та Іванівки Харківської області. Українські військові за добу відбили там 12 атак, а на Мар'їнському в Донецькій області - 18 у районах Мар'їнки та Новомихайлівки.

Зазначається, що росіяни не покидають спроб оточити Авдіївку. "Але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат", - зазначає генштаб. У зведенні додається, що війська РФ безуспішно наступали східніше Новобахмутівки, північніше Ласточкиного, Авдіївки та Первомайського на Донеччині, де ЗСУ відбили 30 атак, а також вели безуспішні штурмові дії біля Старомайорського.

ЗСУ продовжують наступ на Мелітопольському напрямку

На Запорізькому напрямку росіяни чотири рази безуспішно намагалися відновити втрачене положення в районі Роботиного, зазначається у зведенні.

Між тим, на Бахмутському напрямку ЗСУ йдуть штурмом південніше Бахмута, завдають війська РФ втрат і закріплюються на досягнутих рубежах.

Крім того, українські війська продовжують наступ на Мелітопольському напрямку та утримують зайняті позиції на лівобережжі Херсонської області.