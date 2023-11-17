ЗСУ: Закріпилися на кількох ділянках лівобережжя Херсонщини

Морська піхота ЗСУ офіційно заявила про успіхи на лівому березі Дніпра в Херсонській області, про які вже не перший день повідомляли аналітики та політики.

Командування морської піхоти Збройних сил України (ЗСУ) в п'ятницю, 17 листопада, офіційно підтвердило успіхи на лівобережжі Херсонської області.

"У результаті заздалегідь спланованих заходів щодо відсічі широкомасштабної збройної агресії РФ, Сили оборони України провели серію успішних дій на лівому березі річки Дніпро на Херсонському напрямку. Завдяки мужності та професійності українським морським піхотинцям, у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони, вдалося закріпитися на декількох плацдармах", - ідеться у повідомленні.

Також зазначається, що в ході боїв російські окупанти зазнали важких втрат: "З початку проведення зазначених заходів ворог втратив: особового складу -1216 вбитими та 2217 пораненими".

Щодо техніки, за даними ЗСУ, втрати росіян такі: "24 танки, 89 артилерійських систем і мінометів, 135 одиниць різноманітної автомобільної техніки, 48 одиниць бойових броньованих машин, у тому числі БТР (бронетранспортерів. - Ред.) і БМП (бойових машин піхоти. - Ред.), дев'ять РСЗВ (реактивних систем залпового вогню. - Ред.), 14 плавзасобів, 15 одиниць спеціальної техніки, чотири командні пункти, 29 складів з боєприпасами, як польових, так і стаціонарних".

Крім того, додається, що зведений підрозділ РЕБ (радіоелектронної боротьби. - Ред.) Морської піхоти нейтралізував 135 FPV дронів і п'ять безпілотників оперативно-тактичного рівня.

Про власні втрати ЗСУ не повідомляють.

Успіхи Сил оборони на лівому березі Дніпра

Ще в жовтні американський Інститут вивчення війни (ISW), спираючись на геолоковані фотознімки, заявив, що ЗСУ закріпилися в селі Кринки на східному (лівому) березі Дніпра за 27 кілометрів від Херсона.

Російські пропагандистські державні агентства 13 листопада опублікували повідомлення про "перегрупування" російських військ на лівому березі Дніпра, проте вже за кілька хвилин видалили їх.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак14 листопада заявив, що "ЗСУ захопили плацдарм на лівому березі Дніпра".

15 листопада речниця оперативного командування "Південь" ЗСУ закликала дотримуватися інформаційної тиші стосовно ситуації на лівобережжі Херсонщини, щоб спрацював план, який дозволить потім відзвітувати про "великі успіхи".