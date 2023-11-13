ДержЗМІ РФ видалили новину про відступ армії біля Дніпра

"РИА Новости" та ТАСС повідомили про "перегрупування" російських військ на схід від Дніпра, а потім анулювали новину. Міноборони РФ заявило про провокацію.

Російські державні агенції у понеділок, 13 листопада, опублікували і за кілька хвилин видалили повідомлення про "перегрупування" російських військ на лівому березі Дніпра. Такі новини поширили, зокрема, у Telegram-каналах і на сайтах "РИА Новости" та ТАСС.

В них йшлося, що угруповання російських військ "Днепр" перекинуть "на більш вигідні позиції" на схід від Дніпра. Пізніше обидві агенції написали, що повідомлення "анульоване як випущене помилково".

Як зазначає "Медуза", у видалених повідомленнях агенції посилалися на міністерство оборони Росії, однак у Telegram-каналі відомства відповідна новина не публікувалася. Російські державні інформагентства часто одержують заяви міноборони заздалегідь.

Тим часом в російському оборонному відомстві спростували повідомлення про можливий відступ біля Дніпра. "Розсилання помилкового повідомлення про "перегрупування" військ у районі Дніпра нібито від імені пресцентру міноборони Росії є провокацією", - заявили у відомстві на запит "РБК".

Українські підрозділи ведуть бої на лівому березі Дніпра

В середині жовтня американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомляв, що українські підрозділи закріпилася в селі Кринки на східному березі Дніпра в Херсонській області, за 27 кілометрів на схід від Херсона. На початку листопада в ISW зазначали, що Збройні сили України утримують ці позиції і намагаються просуватися вперед.

Про те, що на лівобережжі Херсонщини точаться бої між ЗСУ і російською армією, регулярно повідомляють також українські і російські мілітарні пабліки. У зверненні до річниці звільнення Херсона 11 листопада президент України Володимир Зеленський також згадав про тих, "хто б'ється на лівобережжі Херсонщини заради України".

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Формулювання про "перегрупування військ" РФ використовує при відступі

"Оцінивши ситуацію, що склалася, командування угрупування "Днепр" вирішило перекинути війська на більш вигідні позиції на схід від Дніпра. Після перегрупування "Днепр" звільнить частину сил, які будуть задіяні дня наступу на інших напрямках", - йшлося у видаленому повідомленні, яке цитує "Радіо Свобода".

Формулювання про "перекидання військ на більш вигідні позиції" вже використовувалося російськими офіційними джерелами раніше і означало відступ військ РФ, що вторглися в Україну. Зокрема, так російські держЗМІ писали про відступ росіян з правобережжя Херсонщини та у Харківській області у 2022 році.