ISW: РФ поновлює ініціативу, в ЗСУ є успіхи на 2 напрямах

Війська РФ намагаються відновити ініціативу, для чого проводять кілька одночасних наступальних операцій на Сході України, а ЗСУ продовжують наступати на Запоріжжі та Херсонщині.

Російські війська, ймовірно, намагаються відновити ініціативу, для чого проводять кілька одночасних наступальних операцій на Сході України, пише американський інститут вивчення війни (ISW) у середу, 15 листопада.

При цьому аналітики зазначають, що поки залишається незрозумілим, чи зможуть війська РФ повністю відновити ініціативу, оскільки Збройні сили України (ЗСУ) продовжують тиск на критичні ділянки фронту.

В ISW нагадали слова Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, що найінтенсивнішими є Авдіївський, Куп'янський і Мар'їнський напрямки. Своєю чергою командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський казав, що війська РФ ведуть одночасні наступальні дії на кількох напрямках і намагаються, зокрема, відновити ініціативу в районі Бахмута. Президент України Володимир Зеленський говорив про посилення російських обстрілів на Куп'янському, Авдіївському та Донецькому напрямках.

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ЗСУ мають успіхи на Запоріжжі та Херсонщині

"Заяви українських офіційних осіб щодо нинішніх темпів російських операцій на лінії фронту узгоджуються з оцінкою ISW щодо триваючих російських наступальних операцій, зокрема на Куп'янському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. Однак російським військам, імовірно, буде важко повністю відновити ініціативу на театрі бойових дій, а українські війська продовжують власні наступальні операції та досягають успіхів на тактичному рівні вздовж фронту, зокрема, в західній частині Запорізької області та на східному (лівому) березі Херсонської області", - йдеться у звіті.

Аналітики вважають, що російському військовому командуванню, ймовірно, доведеться вирішити, чи залишати своїх військових та техніку на певних ділянках фронту для захисту від поточних українських наступальних операцій, чи передислокувати їх для підтримки наступальних операцій в інших місцях, які завершаться без підкріплення. "Ці рішення, ймовірно, перешкодять здатності Росії повністю відновити ініціативу в найближчі тижні", - йдеться в звіті.

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ISW також продовжує оцінювати, що українські сили проводять масштабніші, ніж зазвичай, наземні операції на східному березі Херсонщини з середини жовтня, і що вони, схоже, здатні утримувати та забезпечувати свої поточні позиції на контрольованому Росією березі Дніпра.

"Геолокаційні кадри, опубліковані 13 листопада, показують, що українські війська нещодавно просунулися до Кринок (30 кілометрів на північний схід від Херсонської області та два кілометри від річки Дніпро)... Геолокаційні кадри, опубліковані 14 листопада, вказують, що українські війська просувалися на північний захід від Вербового (10 кілометрів на схід від Роботиного)", - йдеться у звіті та додається, що генштаб ЗСУ повідомляє і про продовження наступу на Мелітопольському напрямку (захід Запорізької області).

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