У Мелітополі підірвали штаб РФ з офіцерами Росгвардії - ГУР

Щонайменше троє офіцерів Росгвардії загинули внаслідок вибуху, влаштованого партизанами в окупованому Мелітополі на Запоріжжі. Вибух у російському штабі пролунав під час засідання офіцерів ФСБ і Росгвардії.

Представники руху опору підірвали російський штаб в окупованому Мелітополі Запорізької області, де проводили засідання офіцери Федеральної служби безпеки (ФСБ) і Федеральної служби військ національної гвардії РФ (Росгвардія), заявило в неділю, 12 листопада, Головне управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України.

Вибух стався 11 листопада у захопленому окупантами приміщенні "Нової пошти" на вулиці Дмитра Донцова, де росіяни розмістили штаб. Він розташований між підприємством "Мелітопольський автогідроагрегат" і колишнім "Мелітопольським заводом холодильного машинобудування "Рефма". Обидва об'єкти росіяни перетворили на військову базу.

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"Внаслідок вибуху в штабі окупантів ліквідовано щонайменше трьох офіцерів Росгвардії. Інформація про інші втрати ворога уточнюється", - зазначили в ГУР.

Після атаки на місце події прибула значна кількість поліції, через деякий час вони відвезли до свого відділку спалений біля штабу автомобіль.

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