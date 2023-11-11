Зеленський про звільнення Херсона: РФ мститься весь рік

Україна завжди повертається на свої території, наголосив Володимир Зеленський з нагоди річниці деокупації Херсона. Подякував військовим за звільнення міста і місцевим жителям за стійкість і головком ЗСУ Валерій Залужний.

Звільнення Херсона від російської окупації рік тому стало символом того, що Україна "не забуває про свої міста й села, які зайняті ворогом", наголосив президент Володимир Зеленський у суботу, 11 листопада, в зверненні з нагоди річниці визволення.

"Увесь Південь України торік переконався, що Росія ніколи не приходить "назавжди", хоч би скільки разів вона це повторювала. Бо Україна завжди повертається - завжди! Коли знаємо нашу мету. Коли це спільна мета. Коли ми в єдності", - наголосив президент.

Він додав, що ця річниця є однією з тих дат, які "формують нашу українську впевненість, що ми можемо". Зеленський зауважив, що звільнення правобережжя Херсонщини стало результатом зусиль "багатьох людей, які рятували, допомагали, наближали". Окремо він відзначив військових, які брали участь у деокупації.

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"Росія весь рік мститься за свободу"

Президент також зазначив, що звільнення правобережжя Херсонщини "додало захисту" Миколаєву, Одесі, іншим містам і селам на півдні, закріпило успіх України "у битві за Чорне море", а окупований Крим "відчув і своє майбутнє, побачив, наскільки ми поруч".

"Росія весь цей рік мститься за свободу Херсону та іншим нашим звільненим містам. Обстріли щодня. Бомби, артилерія, ракети (…) Свідомі знущання від ворога. Щодня! Але жодного дня нашого відчаю!" - наголосив Зеленський.

Вінт підкреслив: ніхто не має легковажити тим, "що за ворог проти нас". "Україна знає, що ворог не слабкий, ненажерливий. Але Україна вміє його долати! Як і торік, Росія прагне знищити нашу країну, наше життя. Як і торік, ми маємо знищувати окупанта. Україна це робить", - зазначив Зеленський.

Він закликав подякувати тим, "хто свою силу й своє життя поставив на захист України та українців" і окремо відзначив тих, "хто б'ється на лівобережжі Херсонщини заради України".

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Залужний: Разом ми обов'язково переможемо

Головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Валерій Залужний також оприлюднив звернення з нагоди річниці звільнення Херсона, в якому подякував як військовим, так і місцевим мешканцям, за їхню сміливість та стійкість.

"Сьогодні, коли жовто-блакитний прапор майорить над Херсоном, ми продовжуємо рішуче битися та захищати нашу землю. Вірю, що разом ми обов'язково переможемо. Слава нашим захисникам! Слава Україні!" - наголосив він.

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