ЗСУ про лівобережжя Херсонщини: Треба інформаційна тиша

Інформаційна тиша необхідна, щоб спрацював план, який дозволить потім відзвітувати про великі успіхи сил оборони в Херсонські області, каже Наталя Гуменюк.

Збройні сили України (ЗСУ) закликають дотримуватися інформаційної тиші стосовно ситуації на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Про це в середу, 15 листопада, заявила речниця оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

За її словами, вздовж лінії фронту, яка пролягає річкою Дніпро, окупаційні війська РФ намагаються активно оборонятися, "бо розуміють, що просування сил оборони - невідворотне, але не можуть прорахувати, з якого саме напрямку їм чекати такої небезпеки".

"Саме тому вони намагаються максимально активізувати важку та потужну артилерію, і навіть реактивні системи залпового вогню та тактичну авіацію, оскільки вони почуваються дуже некомфортно. Відтискання з нашого боку відбувається на лінії від трьох до восьми кілометрів вздовж усього узбережжя. Лінія фронту сьогодні досить рухлива", - сказала вона.

Гуменюк додала, що всі заходи, які проводять сили оборони, розкривати не можна, але "очевидним є факт, що це притискає" росіян. "Поки що ми просимо інформаційної тиші, щоб запрацювала наша запланована сентенція, яка дозволить потім відзвітувати про великі успіхи", - сказала вона.

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Своєю чергою так званий "виконуючий обов'язки губернатора" окупованої Росією частини Херсонської області Володимир Сальдо у своєму Telegram-каналі визнав, що українським військовим вдалося перетнути Дніпро та зайняти територію від села Кринки до Антонівського залізничного мосту.

Водночас він заявив про нібито величезні втрати ЗСУ та блокування у Кринках, де їм "влаштоване вогняне пекло" у вигляді бомб, ракет, важких вогнеметних систем, артилерійських снарядів і безпілотників.

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Український плацдарм на лівому березі Дніпра

Ще в жовтні американський Інститут вивчення війни (ISW), спираючись на геолоковані фотознімки, заявив, що ЗСУ закріпилися в селі Кринки на східному (лівому) березі Дніпра за 27 кілометрів від Херсона.

Російські пропагандистські державні агентства 13 листопада опублікували повідомлення про "перегрупування" російських військ на лівому березі Дніпра, проте вже за кілька хвилин видалили їх.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак 14 листопада заявив, що "ЗСУ захопили плацдарм на лівому березі Дніпра".