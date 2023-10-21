ISW: ЗСУ розширюють операції на східному березі Дніпра

Як йдеться у звіті ISW, ЗСУ вдалося закріпитися на позиціях в селі Кринки на Херсонщині - за 27 км від обласного центру. На цьому напрямку дислоковані російські частини з браком особового складу та техніки.

Українська армія закріпилася в селі Кринки на східному березі Дніпра в Херсонській області, за 27 км на схід від Херсона. Про це пише американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму новому зведенні, спираючись на геолоковані фотознімки, опубліковані 19 жовтня.

Аналітики з посиланням на дані російських провоєнних блогерів, повідомили також про спроби ЗСУ просунутися з Кринок на південь, у район села Козачі Лагері, а також про дії української диверсійно-розвідувальної групи в селі Піщановка (за 14 км на схід від Херсона і за 4 км від Дніпра).

Один із "воєнкорів" РФ писав, що до вечора 18 жовтня ЗС РФ утримували тільки південні околиці Піщанівки. А Генштаб ЗСУ повідомляв про удар російської авіації по цьому селу 19 жовтня.

При цьому як російські, так і українські джерела відзначають відносно низьку боєздатність частин ЗС РФ, дислокованих на цій ділянці фронту. 49-та загальновійськова армія відступила сюди із західного берега Дніпра в листопаді 2022 року, водночас щонайменше один її підрозділ - 205-та окрема мотострілецька бригада - зазнав серйозних втрат.

Те саме стосується 177-го окремого полку морської піхоти, який тримає оборону на заході Запорізької області від самого початку українського контрнаступу, вказують експерти ISW. Перекинуті сюди частини новосформованої 18-ї загальновійськової армії, мабуть, недоукомплектовані особовим складом і відчувають брак техніки, зазначають аналітики.

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