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В США оцінили втрати України і Росії на війні - NYT

Олександр Куницький
36 хв. тому

За час повномасштабної війни кількість поранених і вбитих російських військових наближається до 300 тисяч, пише NYT. Втрати України оцінюються у приблизно 170-190 тисяч.

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Українські військові ведуть вогонь із РСЗІ "Град" поблизу Бахмута, 17 травня 2023 року
Українські військові ведуть вогонь із РСЗІ "Град" поблизу Бахмута, 17 травня 2023 рокуФото: LIBKOS /AP/picture alliance

Росія з початку повномасштабного вторгнення в Україну, ймовірно, втратила близько 300 тисяч військових вбитими або пораненими. Про це пише у п'ятницю, 18 серпня, The New York Times, посилаючись на неназваних посадовців США.

У статті йдеться про те, що Москва, за цими оцінками, втратила близько 120 тисяч загиблими й 170-180 тисяч - пораненими. Водночас втрати України американські офіційні особи оцінюють у близько 70 тисяч військових загиблими й 100-120 тисяч - пораненими. Видання зазначає, що втрати різко зросли взимку й навесні цього року під час битви за місто Бахмут на Донеччині. Тоді, за даними посадовців США, "сотні військовослужбовців гинули або отримували поранення щодня", внаслідок чого зазнали значних втрат і російська сторона, і українська. 

За півтора року війни, зазначає  NYT, кількість загиблих українських військових уже перевищила втрати серед американських військових під час війни у В’єтнамі - приблизно 58 тисяч. Також Україна наблизилася до рівня втрат серед американських військових за два десятиліття війни в Афганістані - близько 69 тисяч.

Водночас сили РФ на полі бою мало не втричі переважають українські, пише видання. За оцінками аналітиків, в Україні налічується близько 500 тисяч військовослужбовців. На противагу цьому, Росія має близько 1,3 мільйона військовослужбовців.

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Наведені цифри ймовірних втрат базуються на офіційних даних обох сторін війни, супутникових знімках, перехопленнях переговорів, повідомленнях у соціальних мережах і місцевих ЗМІ. Встановити точні цифри надзвичайно складно, і оцінки різняться навіть в уряді США, зауважує видання.

Нагадаємо, в "злитих" у вільний доступ "секретних документах" американської розвідки загальні втрати Росії оцінювалися від 189,5 до 223 тисяч осіб, зокрема 35,5 - 43 тисячі загиблих у боях і 154 - 180 тисяч поранених. Кількість втрат України оцінювалися в 124,5 - 131 тисячу осіб, зокрема від 15,5 до 17,5 тисячі загиблих і від 109 до 113,5 тисячі поранених.

Генеральний штаб Збройних сил України станом на 18 серпня оцінює втрати російських військ у понад 256 тисяч. Втрати України офіційно не називаються.

Росія свої втрати коментує рідко. У вересні 2022 року у міністерстві оборони РФ заявляли, що на війні загинули нібито менше шести тисяч російських солдатів і понад 100 тисяч українських.

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