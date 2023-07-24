Росіянам збільшили граничний вік перебування в запасі

У Росії на п'ять років підвищили граничний вік перебування в запасі. 25 липня Дума РФ голосуватиме за збільшення порогу призовного віку до 30 років. Якщо закон ухвалять, він торкнеться додатково двох мільйонів чоловіків.

Президент Росії Володимир Путін підписав закон про підвищення граничного віку перебування в запасі на п'ять років, повідомляється в понеділок, 24 липня, на порталі правової інформації.

Закон набуде чинності 1 січня 2024 року. Граничний вік тих, хто має звання солдатів, матросів, сержантів, старшин, прапорщиків і мічманів підвищиться до 40-55 років у залежності від розряду. Для молодших офіцерів він підвищиться до 60 років, старших - 65, тоді як для вищих (генералів) не змінюється - 70 років.

Поріг призовного віку в РФ збираються підвищити до 30 років

Державна дума РФ у вівторок, 25 лютого, розгляне одразу в другому та третьому читаннях законопроєкт про підвищення призовного віку з 18-27 до 18-30 років.

За підрахунками Інституту економічної політики ім. Гайдара, в разі ухвалення закон торкнеться додатково двох мільйонів російських чоловіків, а чисельність військового контингенту РФ перевищить дев'ять мільйонів.

Очікується, що нові норми щодо призовного віку почнуть діяти з весняного призову 2024 року.

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