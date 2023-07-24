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Росіянам збільшили граничний вік перебування в запасі

Даниїл Сотников
2 год. тому

У Росії на п'ять років підвищили граничний вік перебування в запасі. 25 липня Дума РФ голосуватиме за збільшення порогу призовного віку до 30 років. Якщо закон ухвалять, він торкнеться додатково двох мільйонів чоловіків.

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Російські призовники
Російські призовникиФото: Donat Sorokin/dpa/TASS/picture alliance

Президент Росії Володимир Путін підписав закон про підвищення граничного віку перебування в запасі на п'ять років, повідомляється в понеділок, 24 липня, на порталі правової інформації.

Закон набуде чинності 1 січня 2024 року. Граничний вік тих, хто має звання солдатів, матросів, сержантів, старшин, прапорщиків і мічманів підвищиться до 40-55 років у залежності від розряду. Для молодших офіцерів він підвищиться до 60 років, старших - 65, тоді як для вищих (генералів) не змінюється - 70 років.

Поріг призовного віку в РФ збираються підвищити до 30 років

Державна дума РФ у вівторок, 25 лютого, розгляне одразу в другому та третьому читаннях законопроєкт про підвищення призовного віку з 18-27 до 18-30 років.

За підрахунками Інституту економічної політики ім. Гайдара, в разі ухвалення закон торкнеться додатково двох мільйонів російських чоловіків, а чисельність військового контингенту РФ перевищить дев'ять мільйонів.

Очікується, що нові норми щодо призовного віку почнуть діяти з весняного призову 2024 року.

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