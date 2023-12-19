Санкційні товари РФ отримує через КНР, Туреччину і Марокко

Росія й надалі отримує практично все необхідне технологічне обладнання та компоненти, на постачання яких накладені санкції, використовуючи мережу торговців у Китаї та перевалку у портах Марокко та Туреччини, пише NYT.

Китайські та марокканські компанії порушують глобальні заборони на постачання Росії технологічних компонентів, необхідних їй для підтримки економіки та продовження війни проти Україні, йдеться у матеріалі The New York Times (NYT) , оприлюдненому у вівторок, 19 грудня.

Після запровадження санкцій РФ почала закуповувати телекомунікаційне обладнання та мікрочіпи через мережу посередників у КНР, Марокко та Туреччині, пише видання, посилаючись на витік 4200 електронних листів російських чиновників, записи розмов співробітників російських компаній та торгові документи.

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Продукція західних фірм "змінюється" в портах Марокко та Туреччини

З цих документів випливає, що частина підсанкційного обладнання і компонентів, що закуповується Росією, постачається через марокканський порт Танжер-Мед. Там продукція західних компаній, зокрема Cisco, HP, Juniper, Ericsson і Nokia, перевантажується на інші судна і далі прямує до РФ. Аналогічна схема здійснюється у портах Туреччини, зазначає газета.

Товари, що отримують таким чином, відкрито продаються в російських інтернет-магазинах. За даними NYT, один з них від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну закупив високотехнологічну продукцію компаній зі США на 100 мільйонів доларів, а з Китаю тільки в поточному році - на 150 мільйонів доларів.

Зокрема, на цьому порталі російська телекомунікаційна компанія Convex купила обладнання передачі даних американської Cisco, якк в подальшому було встановлене в управлінні Федеральної служби безпеки Росії в Єкатеринбурзі, пише видання.

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Росія одержує необхідні технології протягом усієї війни

Журналісти резюмують, що протягом 22 місяців з початку війни Росія загалом, як і раніше, отримувала технології, необхідні їй для підтримки економіки. Після запровадження санкцій були збої у торгівлі, але російські постачальники швидко знайшли лазівки та обхідні шляхи.

При цьому не спостерігається великих складнощів у постачанні практично жодного комерційного обладнання, включаючи телекомунікаційне, системи спостереження, мікрочіпи, системи озброєння та дрони, пише NYT.

Вивчені документи "надають рідкісну можливість побачити гонку, в якій російські торговці впевнено йдуть на крок попереду спроб США відрізати їх від закупівель", зазначає видання.

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