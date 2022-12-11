ЄС закликав Туреччину дотримуватися санкцій Заходу проти РФ

З початку збройного вторгнення Росії в Україну Туреччина лише розширила торгівлю з РФ. Це викликає у ЄС дедалі більшу стурбованість, заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.

Європейський Союз закликав владу Туреччини змінити торговельну політику щодо Росії та дотримуватися західних санкцій, запроваджених проти Москви за збройне вторгнення в Україну. "Політика Туреччини не приєднуватися до обмежувальних заходів ЄС проти Росії дедалі частіше слугує приводом для занепокоєння", - визнав верховний представник Євросоюзу з зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель в інтерв'ю виданням групи Funke, оприлюдненому в неділю, 11 грудня.

Читайте також: Коментар: Ердоган - головний бенефіціар російсько-української війни

Туреччина після початку нападу Росії на Україну стрімко збільшила обсяги експорту в РФ і наростила закупівлі російської нафти. Боррель у зв'язку з цим наголосив, що ЄС і Туреччина уклали митний союз, що забезпечує вільне пересування товарів, включно з товарами подвійного призначення, які можуть використовуватися як у цивільних, так і у військових цілях.

Анкара не повинна допомагати Росії обходити західні санкції, підкреслив Жозеп Боррель, нагадавши, що Туреччина має статус кандидата в члени ЄС. "Ми очікуємо дотримання вжитих заходів від усіх країн-кандидатів, включно з Туреччиною", - сказав глава європейської дипломатії.

За словами Борреля, приводом для великого занепокоєння є і розширення двосторонніх економічних зв'язків між Туреччиною та Росією на тлі російської агресії проти України. Євросоюз уже неодноразово доводив до відома турецьких партнерів свої сумніви й очікування і робитиме це й надалі на всіх рівнях, додав Жозеп Боррель.

Президенти Туреччини та Росії Реджеп Таїп Ердоган і Володимир Путін у серпні домовилися про подальше розширення економічного співробітництва. Західні компанії, вочевидь, цілеспрямовано використовують Туреччину як лазівку, щоб продовжувати продавати свої товари в Росію. За це адміністрація США вже пригрозила Туреччині вторинними санкціями.