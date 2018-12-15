Джон Келлі - американський генерал. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Джон Келлі".

Джон Френсіс Келлі був керівник адміністрації Білого дому з 2017 до 2019 року за часів президента США Дональда Трампа. У минулому Джон Келлі перебував на чолі Південного командування США. З 20 січня до 31 липня 2017 року Джон Келлі обіймав посаду міністра внутрішньої безпеки США. 31 липня Дональд Трамп призначив його главою адміністрації Білого дому. На цій посаді Джон Келлі змінив Райнса Прібуса. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.