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Джон Келлі

Джон Келлі - американський генерал. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Джон Келлі".

Джон Френсіс Келлі був керівник адміністрації Білого дому з 2017 до 2019 року за часів президента США Дональда Трампа. У минулому Джон Келлі перебував на чолі Південного командування США. З 20 січня до 31 липня 2017 року Джон Келлі обіймав посаду міністра внутрішньої безпеки США. 31 липня Дональд Трамп призначив його главою адміністрації Білого дому. На цій посаді Джон Келлі змінив Райнса Прібуса. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Трамп визначився із новим керівником апарату Білого дому

Трамп визначився із новим керівником апарату Білого дому 15.12.2018

Нинішній керівник апарату Білого дому США Джон Келлі покине цю посаду до кінця року. Цей пост займе Мік Малвейні, повідомив Дональд Трамп.
Трамп знову змінює главу апарату Білого дому

Трамп знову змінює главу апарату Білого дому 08.12.2018

Глава апарату Білого дому Джон Келлі залишить свою посаду до кінця цього року, заявив президент США Дональд Трамп. Він не назвав його ймовірного наступника.
Ідіот з мізками п'ятикласника: нова книга про Трампа розбурхує Вашингтон

"Ідіот з мізками п'ятикласника": нова книга про Трампа розбурхує Вашингтон 05.09.2018

Один із найвідоміших американських журналістів Боб Вудворд написав викривальну книгу про Дональда Трампа та ситуацію в Білому домі, в якій описує, зокрема, зневажливе ставлення підлеглих до президента США.
WP: Трамп відмовився публікувати заяву про героїзм Маккейна

WP: Трамп відмовився публікувати заяву про героїзм Маккейна 27.08.2018

Президент США Дональд Трамп не погодився публікувати заяву щодо героїзму Джона Маккейна, повідомляє The Washington Post. Родина померлого сенатора не запросила президента на похорон.
Головний стратег Трампа Стівен Беннон іде у відставку

Головний стратег Трампа Стівен Беннон іде у відставку 18.08.2017

У Білому домі підтвердили, що 18 серпня - останній робочий день головного радника Дональда Трампа.
Коментар: Скарамуччі був симптомом, але проблемою є Трамп

Коментар: Скарамуччі був симптомом, але проблемою є Трамп 01.08.2017

Навіть для адміністрації Трампа хаос, що охопив Білий дім останніми днями, є безпрецедентним. І хоча відставка Скарамуччі є добрим знаком, ключова проблема залишається.

Трамп звільняє нещодавно призначеного директора з комунікацій Білого дому

Трамп звільняє нещодавно призначеного директора з комунікацій Білого дому 31.07.2017

Директор з комунікацій Білого дому Ентоні Скарамуччі пропрацював на посаді лише 10 днів.
Дональд Трамп змінив керівника апарату Білого дому

Дональд Трамп змінив керівника апарату Білого дому 29.07.2017

Замість Райнса Прібуса президент США призначив керівником апарату Білого дому генерала у відставці Джона Келлі, який очолював міністерство внутрішньої безпеки.
США посилюють безпеку на міжнародних авіарейсах до країни

США посилюють безпеку на міжнародних авіарейсах до країни 29.06.2017

Авіаперевізники та служби безпеки аеропортів повинні будуть ретельніше перевіряти електроніку та речі пасажирів, а також вжити заходів для зменшення загрози атак з боку інсайдерів.
США можуть заборонити ноутбуки у ручній поклажі на всіх міжнародних рейсах

США можуть заборонити ноутбуки у ручній поклажі на всіх міжнародних рейсах 28.05.2017

США можуть запровадити заборону на гаджети у ручній поклажі на всіх міжнародних авіарейсах, заявив міністр національної безпеки Джон Келлі.
США пообіцяли Мексиці, що масових депортацій не буде

США пообіцяли Мексиці, що "масових депортацій" не буде 23.02.2017

Міністр внутрішньої безпеки США заявив у Мексиці, що Вашингтон не організовуватиме масових депортацій. Президент Дональд Трамп виступив з іншою точкою зору.

Мур на кордоні з Мексикою коштуватиме США 21,6 мільярда доларів

Мур на кордоні з Мексикою коштуватиме США 21,6 мільярда доларів 10.02.2017

У міністерстві національної безпеки США оцінюють вартість спорудження муру на кордні з Мексикою у 21,6 мільярда доларів. Дональд Трамп під час передвиборчої кампанії обіцяв, що стіна обіййдеться у 12 мільярдів.
США можуть запитувати паролі до соцмереж у тих, хто в'їжджає до країни

США можуть запитувати паролі до соцмереж у тих, хто в'їжджає до країни 08.02.2017

Про такі наміри повідомив у Конгресі США міністр національної безпеки Джон Келлі.

США послабили обмеження міграційного указу Трампа

США послабили обмеження міграційного указу Трампа 01.02.2017

США впустять 872 біженців, а також осіб з подвійним громадянством. Однак при цьому до "чорного списку" можуть бути додані нові держави.
Новий глава Пентагону й міністр внутрішньої безпеки США склали присягу

Новий глава Пентагону й міністр внутрішньої безпеки США склали присягу 21.01.2017

66-річний генерал у відставці Джеймс Меттіс очолив Пентагон. А Джон Келлі став першим військовим, який керуватиме міністерством внутрішньої безпеки.