Ішинґер пропонує Заходу висунути Росії "Taurus-ультиматум"

Ексголова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфґанґ Ішинґер вважає, що постачання німецьких ракет має стати відповіддю на російські атаки по цивільних об'єктах в Україні.

У разі подальших атак РФ на цивільні українські об'єкти крилаті ракети Taurus мають бути надані Києву "наступного дня", запропонував колишній голова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфґанґ Ішинґер (Wolfgang Ischinger), коментуючи останній масований ракетний удар російської армії.

"Чому Захід не переходить від пасивної до активної дії. Послання Путіну має бути таким: ще одна атака на цивільні українські об'єкти, і наступного дня, наприклад, буде доставлено Taurus (...). Чому ми лишаємось настільки чутливими у ставленні до Москви? Погана стратегія", - написав ексдипломат у суботу, 30 грудня, в соціальній мережі X (колишня Twitter).

Колишній посол ФРН в Росії Рюдіґер фон Фріч (Rüdiger von Fritsch) також закликав німецький уряд до більшої підтримки країни, попереджуючи про наслідки перемоги Кремля у війні. "Це відкриє шлях для продовження неоімперіалістичної політики насильства Володимира Путіна", - спрогнозував Фріч в інтерв'ю виданню Augsburger Allgemeine 30 грудня.

Читайте також:Ракети Taurus для України: німецький страх дальністю 500 км

Ракетні суперечки

Taurus - німецький аналог британських крилатих ракет Storm Shadow, які вже успішно використовуються ЗСУ. Вони скидаються винищувачами і самостійно знаходять свої цілі. Керована ракета може летіти під радарами на відстань до 500 кілометрів. Вона вважається ефективною зброєю проти захищених цілей, таких як командні бункери або склади боєприпасів.

Дискусія щодо постачань Taurus-ів Києву тривала у німецькій політиці майже весь 2023 рік. Київ офіційно запросив ракети в німецького уряду в травні, відтоді за їх постачання висловилося чимало як опозиційних депутатів, так і членів правлячої коаліції, а також іноземні партнери ФРН. Утім німецький уряд досі не прийняв остаточного рішення, однак і не відмовив Україні.

Глава комітету з питань оборони Німецького Бундестагу Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн (Marie-Agnes Strack-Zimmermann), представниця Вільної демократичної партії у правлячій коаліції, ще у вересні звинуватила канцлера Олафа Шольца (Оlaf Scholz) в одноосібному блокуванні рішення - главу німецького уряду буцімто зупиняють побоювання, що ракети будуть використані для атак по території РФ.

У жовтні більшість мешканців Німеччини - 55 відсотків - підтримували рішення канцлера не постачати Україні крилаті ракети великої дальності, натомість 26 відсотків вважали таку позицію помилковою.

Дивіться також: