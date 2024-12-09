Мерц закликав створити в ЄС контактну групу щодо України

Під час зустрічі з Володимиром Зеленським у Києві кандидат у канцлери ФРН закликав підготуватися до повернення Дональда Трампа до Білого дому та спільно розробити стратегію щодо підтримки України.

Кандидат на посаду канцлера ФРН від опозиційного блоку Християнсько-демократичного союзу (ХДС) та Християнсько-соціального союзу (ХСС) Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) запропонував на тлі майбутньої зміни влади у США сформувати європейську контактну групу для координації подальшої допомоги Україні. "Ми маємо зробити все, щоб Україна була в змозі реалізовувати без жодних обмежень право на самооборону", - наголосив він на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Києві у понеділок, 9 грудня.

Крім того, європейці мають зробити все можливе, щоб війна в Україні якнайшвидше завершилася, зазначив голова фракції ХДС/ХСС у Бундестазі. За словами Мерца, необхідно підготуватися до приходу Дональда Трампа до влади у США та продумати усі можливі сценарії. За його словами, Європі потрібна стратегія, яку не можуть самотужки розробити Німеччина, Франція чи Великобританія, і що важливу роль у такій контактній групі могла б відіграти Данія.

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Мерц - за постачання Україні далекобійної зброї

Водночас Зеленський під час зустрічі з Мерцом вкотре висловив надію на постачання німецької далекобійної зброї. Той на це зазначив, що в ФРН триває інтенсивна дискусія щодо деталей військової підтримки й того, яке озброєння передавати Україні.

"Позиція нашої фракції чітка: ми хочемо надати вашим Збройним силам можливість досягти військових баз (у Росії. - Ред.) - не цивільного населення та інфраструктури, а щоб ви могли досягти саме цілей, із яких ведеться війна проти вашої країни. Я про це декілька тижнів тому говорив у Бундестазі. Таким обмеженням дальності озброєння ми вас примушуємо воювати з однією рукою за спиною", - цитує Мерца сайт президента України.

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Візит Мерца до України

Мерц прибув до Києва вранці 9 грудня - через тиждень після візиту в Україну канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz). "Я приїхав до Києва, щоб запевнити український уряд і народ України у тому, що фракція ХДС/ХСС стоїть твердо на їхньому боці, - повідомив християнський демократ. - Ми хочемо, щоб ця жахлива війна якнайшвидше закінчилася і в Європі відновився мир" .

Раніше Фрідріх Мерц неодноразово звинувачував чинного канцлера ФРН у тому, що Шольц своєю нерішучою позицією сприяє продовженню президентом Росії Володимиром Путіним війни в Україні. Зокрема, Мерц критикує відмову від передачі Києву німецьких далекобійних ракет. "Крилаті ракети Taurus дозволили б Україні серйозно порушити шляхи постачання російської армії", - наголошував лідер опозиції.

Блок ХДС/ХСС, який висунув Мерца своїм кандидатом у канцлери, лідирує у соцопитуваннях перед достроковими виборами до Бундестагу у лютому 2025 року. Це не перша поїздка Мерца до України від початку повномасштабної війни, він відвідував Київ у травні 2022 року.